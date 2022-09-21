Военный журналист Баранец заявил, что заработная плата и рабочие места мобилизованных сохранятся

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Военный журналист Баранец заявил, что заработная плата и рабочие места мобилизованных сохранятся
В России / Политика
Фото из открытых источников

На фоне объявленной частичной мобилизации российские граждане задаются вопросом о том, что же теперь будет с их работой и заработной платой после призыва на службу. Военный журналист решил пролить свет на поток бесконечных вопросов.

Обозреватель ответил на вопросы, который интересуют многих граждан.  По словам полковника в отставке Виктора Баранца, работа и зарплата за мобилизованными сохранится.

Как уверяет эксперт, в части призывники будут получать "немалое" денежное пособие. Сумма будет зависеть прежде всего от звания и специальности мужчины. Примерно пособие составит от 200 тысяч до 300 тысяч рублей.

Военкор подчеркнул, что мобилизации подлежат прошедшие срочную службу лица. Из этих людей выберут самых «зрелых и качественных» солдат. При этом Баранец говорит, что количество недавних срочников не будет большим. «Золотой фонд мобилизации» составят бывшие контрактники.

Полковник также добавил, что к мобилизуемым относятся и те, кто посещал ежегодные сборы по указу президента. Кроме того, мобилизуют офицеров, которые ранее были уволены из Вооруженных сил.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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