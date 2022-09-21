Военный журналист Баранец заявил, что заработная плата и рабочие места мобилизованных сохранятся

В России объявлена частичная мобилизация. Главный вопрос, который интересует многих россиян, кого призовут, а кого нет. Одним из ключевых факторов
Опубликованный указ президента РФ Владимира Путина о начале частичной мобилизации в стране отвечает на многие вопросы. Так, сообщается о намерении
Президент Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в стране. С 21 сентября 2022 года мобилизовать планируют 300 000 человек. «МК» выяснил, какая
Заметно располневшая Наташа Королева обратилась в известную детокс-клинику в Кисловодске. Обратилась за помощью артистка после волны хейта в свой
Бывшая жена погибшего актёра кино Сергея Пускепалиса Эльвира Данилина дала первый комментарий по поводу страшной трагедии. Женщина до сих пор не
На просьбу Аллы Пугачевой признать ее иноагентом вслед за Максимом Галкиным отреагировали многие звезды шоу-бизнеса. Шоумен Гоген Солнцев, например,
В Комитете солдатских матерей в Красноярске в буквальном смысле обрывают телефоны. Сегодня поступили сотни обращений из-за грядущей мобилизации.
Бывший ополченец, а также известный блогер проинформировал о самых дефицитных специальностях по мобилизации. Владлен Татарский перечислил военные
После объявления в РФ мобилизации Украина готовит новое мощное наступление. МК пишет, что Киев собирает резервы для прорыва обороны. По словам
Эксперты разъяснили, как будет проходить частичная мобилизация в России. По словам специалистов, повестки должны вручаться лично. Все те, кто
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