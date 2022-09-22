Певец Данко потребовал власти РФ выполнить просьбу Аллы Пугачевой

Певец Данко впервые дал комментарии по поводу недавнего скандального заявления Аллы Пугачевой. Артист призвал власти РФ выполнить просьбу Примадонны.

По словам исполнителя, он очень жалеет, что долгое время защищал Аллу Борисовну от хейтеров. Данко признался, что всегда считал 73-летнюю артистку выше разных политических проблем. Певец считает, что Пугачева повела себя так из-за большого количества денег и недвижимости за границей. Он предполагает, что ее вынудили это сделать.

Помимо всего прочего, Данко призвал власти РФ выполнить просьбу певицы и признать ее иноагентом.

«Считаю, что нужно отбрасывать все старое. Не цепляться за дряхлеющих кумиров и их мужей. Нужно смотреть теперь в будущее. Так что, Минюст, вперед с песней! Не нужно бояться пугала Пугачеву!» — заявил Данко.