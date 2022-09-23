The New York Times описала три сценария завершения СВО в Украине

Прекращение огня в «результате грязной сделки Путина», вывод российских войск на позиции по состоянию на 23 февраля, полная победа Украины - вот вкратце описание трех возможных сценариев завершения СВО по версии газеты The New York Times.

Журналист Томас Фридман рассуждает о том, что Москву и некоторые страны Запада устроил бы вариант прекращения огня. Во-первых, это позволит остановить гибель украинцев и русских в ходе СВО. Во-вторых, снова можно будет вернуться к обсуждению вопроса возобновления поставок российских энергоресурсов.

Впрочем, пишет обозреватель, этот сценарий нежизнеспособный. Киев ни при каких условиях не захочет зафиксировать нынешний статус-кво и оставить захваченные территории за Россией.

Второй возможный вариант, по версии американского журналиста - вывод российских войск с территории Украины на позиции до 24 февраля. Киев, возможно, и решился бы на него, хотя в его планы и входит возвращение Крыма и Донбасса, но вряд ли на такой сценарий пойдет Москва.

Наконец, третий возможный исход завершения СВО - полная победа Украины. Она возможна, но только в случае, если Запад не только увеличит объемы поставок вооружений, но и начнет передавать те вооружения, которые еще не поставляются. Речь в первую очередь о штурмовой и истребительной авиации, западных танках, дальнобойных ракетах.