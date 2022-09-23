The New York Times описала три сценария завершения СВО в Украине

Image 16+
The New York Times описала три сценария завершения СВО в Украине
Украина
Фото из открытых источников

Прекращение огня в «результате грязной сделки Путина», вывод российских войск на позиции по состоянию на 23 февраля, полная победа Украины - вот вкратце описание трех возможных сценариев завершения СВО по версии газеты The New York Times.

Журналист Томас Фридман рассуждает о том, что Москву и некоторые страны Запада устроил бы вариант прекращения огня. Во-первых, это позволит остановить гибель украинцев и русских в ходе СВО. Во-вторых, снова можно будет вернуться к обсуждению вопроса возобновления поставок российских энергоресурсов.

Впрочем, пишет обозреватель, этот сценарий нежизнеспособный. Киев ни при каких условиях не захочет зафиксировать нынешний статус-кво и оставить захваченные территории за Россией.

Второй возможный вариант, по версии американского журналиста - вывод российских войск с территории Украины на позиции до 24 февраля. Киев, возможно, и решился бы на него, хотя в его планы и входит возвращение Крыма и Донбасса, но вряд ли на такой сценарий пойдет Москва.

Наконец, третий возможный исход завершения СВО - полная победа Украины. Она возможна, но только в случае, если Запад не только увеличит объемы поставок вооружений, но и начнет передавать те вооружения, которые еще не поставляются. Речь в первую очередь о штурмовой и истребительной авиации, западных танках, дальнобойных ракетах.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей

Не забудьте поделиться новостью!

Лента
The New York Times описала три сценария завершения СВО в Украине

Сегодня, 09:23

Американский полковник Дуглас Макгрегор: удерживать позиции — значит проиграть

Вчера, 16:08

Ходаковский: Украина попытается нас подвинуть по максимуму еще до наступления результатов мобилизации

21-09-2022, 12:18

Арестович: ВСУ могут обрушить линию обороны ВС РФ на севере Луганской области

20-09-2022, 10:43

ВСУ наступают на ЛНР и заявляют о взятии Белогоровки

19-09-2022, 19:03

Эксперт Шурыгин спрогнозировал время нового наступления ВСУ после затишья в Украине

19-09-2022, 16:38

Ходаковский: ВСУ завладели стратегической инициативой

19-09-2022, 11:03

Военный эксперт Угольный: ВСУ обходят Лиман с флангов, продвинулись в направлении Белогоровки

19-09-2022, 10:33

Военкор Сладков заявил, что в рядах ВС РФ в Украине «выбиты» практически все младшие командиры

18-09-2022, 13:28

РИА «Новости»: В центре Херсона отчётливо слышны мощные взрывы и автоматные очереди

17-09-2022, 21:11

«МК»: Путин раскрыл свои тайные планы касательно СВО

17-09-2022, 17:29

Британская разведка: Россия может не сдержать контрнаступление ВСУ в Луганской области

17-09-2022, 13:03

Вооружённые силы Украины пытались атаковать Красный Лиман со стороны Щурово

16-09-2022, 19:46

Из-за обвинений в фашизме концерт группы «Вопли Видоплясова» отменили в ФРГ

15-09-2022, 21:33

Военкор Сладков: ВСУ надежно перехватили у нас боевую инициативу

15-09-2022, 17:43

Эксперт: США поставят Украине дальнобойные ракеты ATACMS, если увидят в этом смысл

15-09-2022, 12:43

Антонов: поставки Украине ATACMS могут привести к военному конфликту между США и Россией

14-09-2022, 21:30

Рогов: ВСУ стягивают гаубицы M777 и РСЗО HIMARS к Запорожской области

14-09-2022, 10:55

В Украине показали обломки сбитого иранского беспилотника Shahed-136

13-09-2022, 10:43

В США сообщили, что успешное контрнаступление ВСУ связано с передачей разведданных

12-09-2022, 05:58

ОБСУДИТЬ

Комментарии для сайта Cackle
В Волгограде сняли на видео толпу призывников у военкомата
  • Вчера, 13:21

В Волгограде сняли на видео толпу призывников у военкомата

В Волгограде в четверг, 22 сентября 2022 года, вовсю проходят мобилизационные сборы. Сегодня возле военкомата в Краснооктябрьском районе Волгограда

Адвокат Броницкий разъяснил, кого по состоянию здоровья не призовут при мобилизации в РФ
  • 20-09-2022, 19:10

Адвокат Броницкий разъяснил, кого по состоянию здоровья не призовут при мобилизации в РФ

В России объявлена частичная мобилизация. Главный вопрос, который интересует многих россиян, кого призовут, а кого нет. Одним из ключевых факторов

Леонков перечислил военные специальности, востребованные сейчас для мобилизации в РФ
  • 21-09-2022, 13:51

Леонков перечислил военные специальности, востребованные сейчас для мобилизации в РФ

Опубликованный указ президента РФ Владимира Путина о начале частичной мобилизации в стране отвечает на многие вопросы. Так, сообщается о намерении

Располневшая певица Наташа Королева обратилась в специализированную детокс-клинику
  • 20-09-2022, 22:22

Располневшая певица Наташа Королева обратилась в специализированную детокс-клинику

Заметно располневшая Наташа Королева обратилась в известную детокс-клинику в Кисловодске. Обратилась за помощью артистка после волны хейта в свой

Виктория Макарская обвинила Леру Кудрявцеву в крупном обмане после шоу «Секрет на миллион»
  • Вчера, 21:35

Виктория Макарская обвинила Леру Кудрявцеву в крупном обмане после шоу «Секрет на миллион»

Виктория Макарская обвинила Леру Кудрявцеву в крупном обмане. Произошло это после участия в шоу «Секрет на миллион». Супруги стали гостями шоу

В Волгограде сняли на видео толпу призывников у военкомата
  • Вчера, 13:21

В Волгограде сняли на видео толпу призывников у военкомата

В Волгограде в четверг, 22 сентября 2022 года, вовсю проходят мобилизационные сборы. Сегодня возле военкомата в Краснооктябрьском районе Волгограда

Новости партнеров
Новости партнеров
В Комитете солдатских матерей в Красноярске обрывают телефоны из-за мобилизации
  • 21-09-2022, 13:40

В Комитете солдатских матерей в Красноярске обрывают телефоны из-за мобилизации

В Комитете солдатских матерей в Красноярске в буквальном смысле обрывают телефоны. Сегодня поступили сотни обращений из-за грядущей мобилизации.

Стало известно, какая ответственность за уклонение от мобилизации предусмотрена в РФ
  • 21-09-2022, 13:26

Стало известно, какая ответственность за уклонение от мобилизации предусмотрена в РФ

Президент Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в стране. С 21 сентября 2022 года мобилизовать планируют 300 000 человек. «МК» выяснил, какая

МК: ополченец и блогер Татарский проинформировал о наиболее дефицитных специальностях по мобилизации
  • 21-09-2022, 15:34

МК: ополченец и блогер Татарский проинформировал о наиболее дефицитных специальностях по мобилизации

Бывший ополченец, а также известный блогер проинформировал о самых дефицитных специальностях по мобилизации. Владлен Татарский перечислил военные

Кнутов: Украина снова готовится наступать после объявления частичной мобилизации в РФ
  • 21-09-2022, 19:06

Кнутов: Украина снова готовится наступать после объявления частичной мобилизации в РФ

После объявления в РФ мобилизации Украина готовит новое мощное наступление. МК пишет, что Киев собирает резервы для прорыва обороны. По словам