Продюсер Арифулина заявила, что весь шоу-бизнес в РФ держится на Тимати и Гагариной

Российская актриса, режиссер и продюсер Лина Арифулина во время программы "Кино в деталях" рассказала, что, по ее мнению, весь шоу-бизнес в РФ держится только на выпускниках "Фабрики звезд".

По словам Арифулиной, новоиспеченных артистов на эстраде практически не видно. Все строчки хит-парадов занимают выпускники проекта, такие как певец Тимати и исполнительница Полина Гагарина. Продюсер говорит, что сейчас время "ее" артистов.

"Только мои из "Фабрики звезд" и сверкают хорошо. Полина Гагарина, Тимати, и другие. Сейчас наступило время моих подопечных. Они будут работать с такими титанами. А что нынче с молодежью? Есть порой всплески, хотя они на короткую дистанцию".

Напомним, что именно Лина Арифулина стала продюсером первых пяти сезонов вокального шоу талантов. Директор музыкального проекта ранее жестко прошлась по некоторым «фабриканткам», в том числе по Елене Темниковой, Юлией Михальчик, Наталье Подольской и Ирине Дубцовой.

Но больше всего досталось от Лины певице Алексе, которую она назвала «большим чудом в платьях Роберто Кавалли» и Виктории Дайнеко, из которой «колхозик, который был, никогда не вытащить».