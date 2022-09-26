Стрельба в Ижевске сегодня последние новости: первые фото и видео учеников со школы № 88

Сегодня в Сети появились видео и фото с места стрельбы в ижевской школе № 88. На кадрах видно, как возле учреждения находятся авто скорой помощи, сотрудники МЧС, Росгвардии, работники школы, родители и случайные прохожие. По словам главы Удмуртии Александра Бречалова, все силы были приведены в полную готовность.

"По ситуации в школе №88. Были привлечены все силы и все средства. На месте происшествия работают спецслужбы, скорая помощь. Я уже на месте происшествия, буду докладывать оперативно о том, что происходит", — написал Бречалов в Telegram.

Как уточнили в удмуртском МВД, преступник, открывший стрельбу в местной школе, покончил с собой.

«Уточняем информацию по погибшим и раненым. Нападавший преступник покончил с собой. Документов при себе не имел, личность устанавливается правоохранительными органами», - проинформировали в СК.

Необходимо напомнить, что стрельба в ижевской школе произошла 26 сентября утром. Началась она прямо посреди урока. По последней информации, погибли 13 человек, а также пострадал 21 человек. У учеников огнестрельные ранения, колото-резанные раны и переломы во время проведения эвакуации.

Выяснилось, что убийца был вооружен двумя травматическими пистолетами, которые были переделаны под стрельбу боевыми патронами.

С 26 по 29 сентября в Удмуртии траур по погибшим в учебном заведении.





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