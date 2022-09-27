Эксперты назвали сильные и слабые стороны украинской армии в СВО

Эксперты оценили сильные и слабые стороны ВСУ, которые проявились в ходе «военной спецоперации» РФ на украинской территории.

По оценкам российских военачальников, Украина потеряла от 100 000 до 200 000 военных, при том, что на февраль численность ВСУ составляла 250 тыс. человек, пишет «Свободная Пресса». Ситуация довольно странная, поскольку с какой целью тогда РФ проводит мобилизацию, при том что линия фронта сократилась, известно только руководству России.

Политолог Сергей Марков заявляет, что украинских военных сейчас готовят в Великобритании, Польше и Германии. Там с ними занимаются инструкторы НАТО, и это изменило структуру ВСУ. Как заявляет Марков, ВСУ сейчас это армия, в которой воюют бойцы и офицеры НАТО.

Стоит отметить, что в Минобороны РФ обновили информацию о потерях ВС РФ в боях на территории Украины. Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что погибли менее 6 тыс. российских военнослужащих с начала конфликта. И снова вопрос, зачем РФ мобилизация?

Тем не менее, Россия вынуждена проводить мобилизацию, чтобы усилить свою профессиональную армию, которая, по словам президента РФ Владимира Путина, была направлена на территорию Украины 24 февраля.