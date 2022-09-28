Арестович заявил, что первые мобилизованные в РФ уже на территории Украины

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Арестович заявил, что первые мобилизованные в РФ уже на территории Украины
Украина / Военные новости
Фото из открытых источников

Мобилизованные из РФ уже на передовой на территории Украины. Об этом заявил советник Офиса президента Украины Алексей Арестович в эфире ютуб-канала Фейгин-Live (Марк Фейгин признан иноагентом в РФ).

Он сказал о том, что мобилизованные граждане РФ брошены в зону боев. Также, по его словам, есть первые пленные из числа тех, кого мобилизовали в РФ с 21 сентября. Доказательством этого, по его словам, является видеозапись с пленным, который заявляет, что был мобилизован в сентябре и без подготовки его бросили на фронт. К слову, российские военкоры считают это видео фейком.

Мобилизованных, заявляет Арестович, направили на линию фронта в районе Сватово и Купянска, а также в Лиман, за который идут ожесточенные бои.

«Они уже пополнили подразделения, которые обороняются под Сватово, Лиманом и Купянском», — сказал Арестович.

Напомним, мобилизация в РФ проходит с 21 сентября по решению президента Владимира Путина. Мобилизация, заявил Путин, необходима для того, чтобы противостоять угрозам, возникшим после того, как 24 февраля он отправил российские войска на украинскую территорию.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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