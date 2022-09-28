Politico проинформировало, что новое оружие ВС из РФ изменит весь ход СВО на Украине

Россия, получив иранские дроны-камикадзе «Шахед», сможет изменить ход «военной спецоперации» на территории Украины. Об этом пишет издание Politico, передает Общественная служба новостей.

В публикации отмечается, что РФ уже получила эти дроны и, чтобы скрыть поставки из Ирана, применяет их под видом своих дронов-камикадзе «Герань-2». Но эксперты установили, что на самом деле это беспилотники, переданные Москве Тегераном.

Сообщается, что эти дроны ВС РФ применяют, чтобы атаковать Одессу и другие южные города Украины. И у ВСУ нет достаточно эффективных средств, чтобы сбивать все дроны.

«Они могут серьёзно поменять правила игры на Украине. Эти беспилотники относительно небольшие и летают на малой высоте, избегая украинских радаров», - отмечается в публикации.

Но больше американцев беспокоит то, что эти дроны могут быть опасными для США и американских военных. Поэтому на Западе намерены нарастить поставку Украине средств ПВО, ПТУР и артиллерии, а также новых радаров, чтобы уничтожать дроны и базы, на которых их разместили российские войска.