Стрелков отвел Украине две-три недели для контрнаступления на севере Луганщины и в Запорожской области

Экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков (Гиркин) заявил, что у Украины есть в запасе две-три недели для того, чтобы пойти в наступление на Луганскую область и неподконтрольную Киеву часть Запорожской. В противном случае из затеи ничего не выйдет. Через пару недель на фронте ожидается подкрепление российской группировки за счет призванных в рамках частичной мобилизации.

«ВСУ попытаются в ближайшие две недели, может быть, даже дни, их планы мне неизвестны, нанести удары на севере Луганской области или начать наступление в Запорожье, — выразил уверенность Гиркин в ходе пресс-конференции в пресс-центре Национальной службы новостей. — Почему? Ну это просто объективно им необходимо, пока на фронт не стали массово поступать подкрепления из мобилизованных военнослужащих запаса РФ. Времени у них осталось, вероятно, 2-3 недели, где-то до середины октября, когда первые массовые пополнения будут поступать в войска».

Стрелков добавил, что в соответствии с информацией, которая к нему поступает, первые мобилизованные уже прибывают на фронт в действующие части для восполнения потерь, которые они понесли в течение семи месяцев СВО. При этом речь идет о наиболее подготовленных и обученных запасниках, заверил он.

Экс-министр ДНР также подтвердил сведения военкоров о сложной ситуации под Лиманом. Там противник пытается создать «котел» для российской группировки войск.