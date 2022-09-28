Певец SHAMAN раскритиковал организацию концерта танцора Сергея Полунина в Узбекистане

Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) раскритиковал организацию концерта танцора Сергея Полунина в Узбекистане. Во время выступления артиста балета под песню «Встанем» организаторы требовали выключить эту композицию.

«Что они хотели сказать такой выходкой? Обнулить вклад земляков в нашу общую победу?» – высказался SHAMAN.

Как признался исполнитель, ему очень грустно и больно оттого, что потомки спасителей и победителей времен ВОВ (Великой Отечественной войны) забыли об истории и «в погоне за сиюминутным хайпом и мелочными интересами предали своих прадедов и дедов».

«На мои выступления разные люди приходят. Но искусство всех объединяет. Я рассчитываю, что власти пресекут подобные провокации в корне, и в будущем не допустят, чтобы такие выскочки сеяли рознь между всеми нами и топтали память предков в это трудное время», – добавил артист.