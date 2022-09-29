Автор роли майора Лисицина из сериала «След» считает, что его уволили из проекта из-за поддержки СВО

Image 16+
Автор роли майора Лисицина из сериала «След» считает, что его уволили из проекта из-за поддержки СВО
Знаменитости
Фото из открытых источников

Актера, режиссера и сценариста Георгия Тесля-Герасимова, звезду известного телевизионного сериала «След», могли уволить из проекта из-за поддержки спецоперации ВС РФ.

Неприятная новость ждала 45-летнего артиста после очередного возвращения из ДНР. Как оказалось, актера уволили из проекта.

После начала специальной военной операции силами ВС РФ на Донбассе и Украине артист решил, что не будет оставаться равнодушным. Георгий отправился на территорию ДНР, где работал военным корреспондентом, а также снимал фильмы про российских бойцов. Еще летом, после приезда в Москву, он отметил, что в три раза были сокращены съёмочные дни.

В сентябре артист вернулся домой из Донецка, однако выяснилось, что он был и вовсе исключен из проекта:

«Мне сказали, что я стар, хотя на самом деле в 45 лет все только начинается».

Тесля-Герасимов связал это решение с русофобией.

«Это наводит на мысль о русофобских настроениях в проекте. А именно в его руководстве. Главный режиссер Юрий Харнас, а также продюсер Александр Викторович Левин. Думаю,  людям, позиция которых вредит политике нашего государства, нет места на телевидении», - подытожил актёр.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей

Не забудьте поделиться новостью!

Лента
Автор роли майора Лисицина из сериала «След» считает, что его уволили из проекта из-за поддержки СВО

Сегодня, 13:13

Внешность Манхэттенской миллиардерши Джоселин Вилденстейн на новом фото вызвала споры в сети

Сегодня, 13:01

Звезду «Универа» актера Александра Мартынова после сериала перестали приглашать на другие съемки

Сегодня, 12:55

Певица Валерия подтвердила конфликты с супругом Иосифом Пригожиным из-за его сложного характера

Сегодня, 10:02

Исполнитель Дима Билан встретился с мобилизованными военными в Бурятии

Сегодня, 09:58

Обнаружены обстоятельства смерти популярного российского певца и балетмейстера Бориса Моисеева

Сегодня, 09:20

Дмитрий Колдун сообщил о грандиозном скандале с Филиппом Киркоровым и Виктором Дробышем

Сегодня, 08:59

Лена Катина признала риск возвращения онкозаболевания щитовидки у ее супруга

Сегодня, 08:51

R.Life Федор Бондарчук посетил премьеру фильма без Паулины Андреевой на фоне слухов о ее связи с Ургантом

Сегодня, 08:15

30-летняя дружба Олега Ефремова и Евгения Евстигнеева была разрушена всего пятью словами

Сегодня, 08:07

Актер и продюсер Леонид Ярмольник впервые за долгое время появился на публике с дочерью

Вчера, 20:49

Певица Алла Пугачёва заставила свою дочь Кристину Орбакайте вернуться домой в Москву

Вчера, 20:33

В Узбекистане сообщили о деталях скандала с танцором Полуниным из-за трека SHAMAN «Встанем»

Вчера, 20:30

Борис Моисеев передал свое имущество Кристине Орбакайте и концертному директору Сергею Гороху

Вчера, 13:15

Виктория Лопырёва впервые прокомментировала слухи о романе с мужем певицы Нюши

Вчера, 12:56

Жигалова объявила о грандиозном возвращении Ани Лорак на сцену России

Вчера, 12:46

Актер Стас Садальский заявил, что Борис Моисеев заранее знал дату своей смерти

Вчера, 12:28

Ксения Собчак рассказала, что Сергей Шнуров находится в Франции после объявления мобилизации в РФ

Вчера, 11:08

Исполнитель SHAMAN подверг критике организацию концерта танцора тз РФ Полунина в Узбекистане

Вчера, 11:02

Алла Пугачева извинилась перед Борисом Моисеевым после его смерти

Вчера, 10:50

ОБСУДИТЬ

Комментарии для сайта Cackle
E1.RU: В настоящее время в городе Екатеринбурге начали мобилизовать школьных учителей
  • 27-09-2022, 11:50

E1.RU: В настоящее время в городе Екатеринбурге начали мобилизовать школьных учителей

В Екатеринбурге начали мобилизовать учителей. Под призыв попал один из педагогов школы в Академическом. Повестку вручили учителю физкультуры и

Мобилизованных в Екатеринбурге уже начали отправлять самолетами на юг РФ
  • Сегодня, 10:37

Мобилизованных в Екатеринбурге уже начали отправлять самолетами на юг РФ

Мобилизованных на Урале начали отправлять самолетами на юг России. Военные заявили, что пробыли в учебных центрах всего лишь несколько дней.

На Урале мобилизировали 43-летнего сержанта, он перенес опухоль мозга
  • 26-09-2022, 22:05

На Урале мобилизировали 43-летнего сержанта, он перенес опухоль мозга

На Урале мобилизовали 43-летнего мужчину, который перенес опухоль мозга. Ни возраст, ни медицинские справки не стали доказательством недееспособности

Роковая ошибка Павла Прилучного приведет к разводу со второй супругой Зепюр Брутян
  • 27-09-2022, 09:56

Роковая ошибка Павла Прилучного приведет к разводу со второй супругой Зепюр Брутян

Павел Прилучный, сыгравший в сериале «Жизнь по вызову», женился на актрисе Зепюр Брутян. Свадебное торжество звезд прошло этим летом. Через месяц

Исполнитель SHAMAN подверг критике организацию концерта танцора тз РФ Полунина в Узбекистане
  • Вчера, 11:02

Исполнитель SHAMAN подверг критике организацию концерта танцора тз РФ Полунина в Узбекистане

Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) раскритиковал организацию концерта танцора Сергея Полунина в Узбекистане. Во время выступления артиста балета под песню

E1.RU: В настоящее время в городе Екатеринбурге начали мобилизовать школьных учителей
  • 27-09-2022, 11:50

E1.RU: В настоящее время в городе Екатеринбурге начали мобилизовать школьных учителей

В Екатеринбурге начали мобилизовать учителей. Под призыв попал один из педагогов школы в Академическом. Повестку вручили учителю физкультуры и

Новости партнеров
Новости партнеров
В Ростове Великом мобилизованных запасников отправили домой
  • 27-09-2022, 21:44

В Ростове Великом мобилизованных запасников отправили домой

Утром в понедельник, 26 сентября, проезд Бебеля в Ростове Великом оживился. Здесь расположен районный военный комиссариат. Именно к нему и стянулись

Школа под Уфой из-за мобилизации лишилась единственного учителя по биологии
  • Вчера, 21:14

Школа под Уфой из-за мобилизации лишилась единственного учителя по биологии

Из-за проведенной мобилизации одна из школ под Уфой лишилась единственного учителя по биологии. Директор учебного учреждения, власти, а также

РИА Новости заявило, что для бегущих из РФ граждан назад дороги нет
  • Сегодня, 10:25

РИА Новости заявило, что для бегущих из РФ граждан назад дороги нет

За неделю с момента старта частичной мобилизации РФ покинул десятки тысяч граждан. Точных цифр нет, но некоторые источники даже говорят о двухстах

Военком Чирков: что делать, если призывник заболел и не смог прийти в военкомат
  • Вчера, 15:55

Военком Чирков: что делать, если призывник заболел и не смог прийти в военкомат

Врио военного комиссара Свердловской области поведал россиянам, которые подлежат частичной мобилизации, что им нужно делать, если кто-то из