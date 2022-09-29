Автор роли майора Лисицина из сериала «След» считает, что его уволили из проекта из-за поддержки СВО

Актера, режиссера и сценариста Георгия Тесля-Герасимова, звезду известного телевизионного сериала «След», могли уволить из проекта из-за поддержки спецоперации ВС РФ.

Неприятная новость ждала 45-летнего артиста после очередного возвращения из ДНР. Как оказалось, актера уволили из проекта.

После начала специальной военной операции силами ВС РФ на Донбассе и Украине артист решил, что не будет оставаться равнодушным. Георгий отправился на территорию ДНР, где работал военным корреспондентом, а также снимал фильмы про российских бойцов. Еще летом, после приезда в Москву, он отметил, что в три раза были сокращены съёмочные дни.

В сентябре артист вернулся домой из Донецка, однако выяснилось, что он был и вовсе исключен из проекта:

«Мне сказали, что я стар, хотя на самом деле в 45 лет все только начинается».

Тесля-Герасимов связал это решение с русофобией.

«Это наводит на мысль о русофобских настроениях в проекте. А именно в его руководстве. Главный режиссер Юрий Харнас, а также продюсер Александр Викторович Левин. Думаю, людям, позиция которых вредит политике нашего государства, нет места на телевидении», - подытожил актёр.