Певица Валерия подтвердила конфликты с Иосифом Пригожиным из-за его характера

Певица Валерия рассказала об отношениях со своим мужем. Исполнительница не стала скрывать, что в их семье часто происходят ссоры. Виной всему непростой характер продюсера. Об этом вокалистка поведала в эфире «Вечернего шоу» с Аллой Довлатовой, которое выходит на «Русском радио».

Как призналась 54-летняя артистка, несмотря на хорошие доверительные отношения в паре, конфликты иногда случаются. Однако звездное семейство решает их всегда быстро и мирно.

К примеру, Валерия не была в восторге от идеи участия супруга в телепрограмме «Звезды сошлись» в качестве ведущего в тандеме с Лерой Кудрявцевой. По ее словам, иногда темы программы на НТВ «отдают желтизной».

«Я свои опасения ему высказала. Мне кажется, у него свой стержень есть всегда, своя линия. Может быть, из-за этого его как раз и позвали, поскольку хотят видеть человека с какой-то своей четкой позицией».