Появились сообщения от военкоров об оперативном окружении Красного Лимана

Российские военные корреспонденты и обозреватели начали сообщать о том, что группировка войск в Красном Лимане Донецкой области попала в оперативное окружение.

Как следует из их публикаций в Телеграм-каналах, Вооруженные силы Украины бросили все силы на штурм населенного пункта. Атаки велись севернее и южнее Красного Лимана. Противнику удалось заполучить контроль над поселком Ставки.

Единственная дорога, по которой проходило снабжение лиманской группировки, по одним данным - полностью перерезана, по другим - находится под огневым контролем украинской армии.

Поступает информация, что российские силы в городе встали в круговую оборону.

Активные бои идут близ Ямполя и Заречного. Если они падут, Лиман будет полностью окружен, передает «Военное дело».