ВСУ зашли в Ямполь: Красный Лиман в окружении

То, о чем еще вчера предупреждали российские военкоры, сбылось. Красный Лиман в Донецкой области находится в окружении, украинские войска подошли к нему очень близко. Буквально считанные минуты назад в украинских пабликах появились видео с населенного пункта Ямполь. Он находится рядом с Лиманом.

«Ямполь наш!», - отчитывается на ролике один из бойцов ВСУ.

Российские силы, как утверждается, отошли к Лиману и Заречному.

По некоторым данным, украинским войскам удалось занять, кроме Ямполя, и населенный пункт Ставки. Штурмовые подразделения форсировали реку и вошли в Терны, перерезая дорогу на город Сватово (Луганская область).

Информация о взятии Ямполя официально еще не подтверждена даже украинским Генштабом. Российские официальные лица продолжают хранить оперативное молчание. Ситуацию об окружении российской группировки не прокомментировал даже официальный представитель МО генерал Конашенков.

В то же время в Телеграм-каналах массово тиражируется ролик, на котором видно, как российские солдаты массово пытаются выйти из окружения в Лимане через лесистую местность.