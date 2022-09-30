Баранец: после взятия Красного Лимана ВСУ могут начать масштабное наступление на Донецк

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Баранец: после взятия Красного Лимана ВСУ могут начать масштабное наступление на Донецк
Украина
Фото из открытых источников

Военный эксперт, полковник в отставке Виктор Баранец рассказал, чем ВС РФ грозит потеря Красного Лимана и к чему следует быть готовыми.

Тревожные новости о том, что группировка союзных сил в данном городе Донецкой области попала в оперативное окружение, начали появляться еще вчера. Сегодня военкоры признали, что российским войскам пришлось оставить Ямполь и начать отходить от Дробышево. Ситуация, по их словам, критическая. Подкрепление подойти не смогло.

Баранец говорит, что если события будут развиваться так, как сейчас, и Лиман падет, противник в будущем может развить масштабное наступление на Донецк.

«Поэтому сейчас мы должны срочно усилить это направление и перебросить туда резервы. Но я думаю, что мы немного опоздали», – сказал военный эксперт, подчеркнув, что Лиман имеет важное тактическое и стратегическое значение.

По его словам, он может выступить плацдармом, с которого будет развиваться наступление на ДНР и ЛНР.

«Это ситуация, к которой мы должны быть готовы», – заключил Виктор Баранец.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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