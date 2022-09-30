Военный эксперт Кнутов рассказал, что начнется, если ВСУ все же захватят Красный Лиман

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Военный эксперт Кнутов рассказал, что начнется, если ВСУ все же захватят Красный Лиман
Украина
Фото из открытых источников

Если Красный Лиман падет, ВС РФ не смогут перебросить резервы на Донецк, заявляет директор Музея ПВО Юрий Кнутов.

Внимание многих сегодня приковано к событиям на лиманском направлении. Российские военкоры наперебой сообщают об оперативном окружении и приближающемся противнике, который уже, по некоторым данным, занял Ямполь и Дробышево. Глава ДНР Денис Пушилин проинформировал о том, что ВСУ взяли город в полукольцо.

Ситуация близка к критической. Военный эксперт Юрий Кнутов говорит, что если ВСУ получат контроль над Красным Лиманом, они вряд ли остановят наступление. Украинская армия, вероятно, будет пытаться продвинуться по направлению к Северску и Соледару, а ВС РФ не будут иметь возможности перебросить резервы на Донецк.

По словам Кнутова, России необходимо думать об укреплении обороны в ЛНР, поскольку ВСУ могут развивать свое наступление и в данном направлении.

«Мы должны попытаться сохранить Красный Лиман. Одновременно мы должны не допустить возможности окружения войск. Если это произойдет, это будет еще хуже, чем просто оставление населенного пункта», - приводит слова Кнутова ресурс «Украина.ру».

Военный эксперт заявляет, что взятие Киевом Красного Лимана имеет политическое, но не военно-стратегическое значение. 

Иного мнения его коллега Виктор Баранец. Он заявляет, что Лиман имеет важное тактическое и стратегическое значение, поскольку может выступить плацдармом, с которого ВСУ могут развить наступление на ДНР и ЛНР.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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