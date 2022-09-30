WarGonzo: В Ямполь идет колонна ВСУ для полного окружения Красного Лимана

Оперативное окружение российской группировки в Красном Лимане рискует превратиться в полное. «Котел» может случиться в любой момент. Это следует из сообщения военного корреспондента Семена Пегова в его Телеграм-канале WarGonzo.

По его сведениям, ВСУ направили из Северска к Ямполю огромную колонну с бронетехникой - в ее составе движутся танки, боевые машины пехоты (БМП), бронетранспортеры.

«Колонна выдвинулась для замыкания в кольцо Краснолиманской группировки», - не сомневается Пегов.

А тем временем экс-министр обороны Игорь Стрелков (Гиркин) раскритиковал российское военное командование, которое допустило подобное положение дел.

«Почему отход из Лимана не был заранее обеспечен вводом в "коридор" достаточных для его удержания и прикрытия отхода сил?», - вопрошает он.