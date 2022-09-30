Зеленский: Украина сегодня подает заявку на вступление в НАТО по ускоренной процедуре

Параллельно с церемонией подписания документов в Кремле о присоединении к территории России новых регионов, в Украине проходило заседание Совета Национальной безопасности и обороны. По его окончании президент Украины Владимир Зеленский сообщил о важном решении, которое было проголосовано членами СНБО. По его словам, Киев сегодня же подает заявку на вступление в НАТО по ускоренной процедуре.

Зеленский в своем официальном Телеграм-аккаунте пишет, что де-факто Украина уже прошла свой путь в НАТО.

«Сегодня страна подает заявку, чтобы сделать это и де-юре. По ускоренной процедуре, которая будет иметь значение для защиты всего нашего общества», - заявил украинский лидер.

Зеленский подчеркнул, что Украина и Альянс доверяют другу другу, помогают друг другу, защищают друг друга.

«Это и есть НАТО», - подчеркнул он.

А тем временем события развиваются очень быстро. На 19.00 сегодня запланирована совместная пресс-конференция генсека Альянса Йенса Столтенберга и генсека ООН Антониу Гуттериша. Украинские СМИ заявляют, что они выступят с беспрецедентными заявлениями.

Президент Зеленский также отреагировал на призыв своего российского коллеги Путина вернуться в переговорный процесс.

«Украина не будет проводить никаких переговоров с Россией, пока президентом РФ является Путин. Мы будем вести переговоры с новым президентом», - цитируют его украинские журналисты.

Напомним, ранее стать членами НАТО изъявили Финляндия, которая имеет большую сухопутную границу с Россией, а также Швеция.