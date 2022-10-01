Байден впервые объявил о передаче армии Украины наступательного вооружения

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Байден впервые объявил о передаче армии Украины наступательного вооружения
Украина
Фото из открытых источников

Президент США Джо Байден впервые сообщил о том, что Украина получит наступательное вооружение от его страны.

Он официально заявил, что это вооружение будет передано Украине для того, чтобы вернуть те территории, которые присоединила Россия, пишет Авиа.про. Байден подчеркнул, что США не признают решение Москвы о том, что те части Украины, которые заняли войска РФ, а также Донбасс и Крым являются российской территорией. Поэтому США готовы помогать Украине в возращении этих территорий под контроль Киева.

Байден также добавил, что верит в возможность возращения этих территорий Украине. Хотя он официально не стал объявлять, какое оружие получит Украина, учитывая то, что ВСУ планируют продвигаться вперед до границ Украины, указанных в ее конституции, то речь идет о наступательном оружии, полагают эксперты.

Теперь стоит вопрос о том, какое именно вооружение получит Украина. Возможно это будут тактические ракеты класса ATACMS, способные поражать цели на расстояние в 165 км.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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