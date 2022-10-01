Байден впервые объявил о передаче армии Украины наступательного вооружения

Мобилизованных на Урале начали отправлять самолетами на юг России. Военные заявили, что пробыли в учебных центрах всего лишь несколько дней.
Байкер из Красноярска Алексей Ермолин отправился в Турцию на мотоцикле из Москвы около недели назад. Красноярец хотел проехать через Грузию, но
Из-за проведенной мобилизации одна из школ под Уфой лишилась единственного учителя по биологии. Директор учебного учреждения, власти, а также
Известная украинская певица, супруга композитора Константина Меладзе вышла на связь с поклонниками после длительного молчания. Вера Брежнева
Мобилизованных на Урале начали отправлять самолетами на юг России. Военные заявили, что пробыли в учебных центрах всего лишь несколько дней.
Популярный российский певец Григорий Лепс, комментируя события сегодняшнего дня, не смог сдержать эмоций. Во время выступления в Барнауле музыкант
Врио военного комиссара Свердловской области поведал россиянам, которые подлежат частичной мобилизации, что им нужно делать, если кто-то из
В Екатеринбурге (город в Свердловской области) сегодня, 29 сентября, в районе 32 военного городка выстроилась огромная очередь из автобусов с
Существует несколько причин, по которым Украина не вступит в НАТО. Во-первых, это сама процедура вхождения и понимание стран альянса, что они будут
Новосибирские медсёстры без опыта получили повестки в военкомат. Сибирячки не знают, что с собой брать, на кого оставить дом и детей, и как помогать,
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