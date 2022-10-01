Украинские паблики сообщают о начале отхода российских войск из Кременной

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Украинские паблики сообщают о начале отхода российских войск из Кременной
Украина
Фото из открытых источников

По непроверенной информации, которую начали распространять украинские и некоторые российские паблики, подразделения ВС РФ начали отходить из Кременной, что в Луганской области.

Так, они публикуют два видео в качестве доказательства этому. На одном из них заснят российский военнослужащий, который жалуется на то, что в городе уже никого нет. В том числе он называет конкретные подразделения, а также критикует в нецензурной форме командование, допустившее это.

На втором ролике, который был снят ночью во время движения, некоторые солдаты якобы радуются, что удалось удачно покинуть Кременную.

«Русские начинают отступать из Кременной», - пишет ТГ-канал «+Вертикаль» без каких-либо подробностей.

Кроме того, в пабликах также сообщают о том, что ВСУ вошли уже в Красный Лиман и контролируют часть города. Новостей о том, удалось ли части российских сил прорваться сквозь окружение, в котором они оказались, пока нет.

В то же время в сети становится вирусным ролик, на котором запечатлено, как бойцы ВСУ крутят аудиозапись с обращением к российским военнослужащим. Женский голос вещает, что гарнизон в Лимане окружен, и предлагает сдаться в плен.

Подчеркнем, что все эти сведения непроверенные и неофициальные, так как не подтверждены Министерством обороны России или Генштабом, поэтому верить или не верить распространяемой информации каждый решает для себя сам. «Туман СВО», как говорится...

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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