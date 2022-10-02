Военкор Zergulio Колясников: ВСУ оживились на Херсонском направлении

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Военкор Zergulio Колясников: ВСУ оживились на Херсонском направлении
Украина
Фото из открытых источников

Херсонское направление фронта в Украине заметно оживилось. ВСУ начали проявлять заметную активность. Об этом сообщил в своем Телеграм-канале Zergulio военный корреспондент Сергей Колясников.

«ВСУ изрядно оживились на Херсонском направлении. Ударить попытались в трех местах», – написал он.

По версии военкора, успех ВСУ имели только в Высокополье. Атаку на Правдино получилось отбить.

Не увенчалось результатом и наступление в районе Давыдова Брода. Украинцам пришлось отходить, оставляя «кучу техники».

Нет актуальных данных с Харьковского направления. После взятия Красного Лимана ВСУ, вероятно, готовятся наступать на российские подразделения в Кременной, Сватово и Лисичанске.

Союзные силы после отступления сейчас закрепляются именно в этих населенных пунктах.

К слову, о ситуации в Херсонской области, в направлении Высокополье-Берислав, проинформировал и ТГ-канал «Два майора». Его авторы утверждают, что «ВСУ закрепились в населенном пункте Золотая Балка и в лесополосе перед Крещеновкой, подразделения ВС России понесли потери».

Напомним, что эта информация от военкоров и официально не подтверждена Министерством обороны России, поэтому не стоит к ней относиться как к достоверной на данном этапе - лучше дождаться подтверждения.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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