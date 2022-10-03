Безсонов: ВСУ умело пользуются данными, предоставляемыми разведкой НАТО

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Безсонов: ВСУ умело пользуются данными, предоставляемыми разведкой НАТО
Украина / Военные новости
Фото из открытых источников

Об успехах ВСУ на фронте высказался замминистра информации ДНР Даниил Безсонов.

Он подтвердил информацию военкоров о том, что украинские войска продвигаются на южном направлении, передает издание «Военное обозрение».

В частности, Безсонов сообщил, что подразделения ВСУ наступали в Херсонской области по трем участкам. В частности, с криворожского направления они сумели пройти вперед на северо-восток.

По версии замминистра, успехи ВСУ продиктованы умелым использованием разведывательных данных, которыми делится с Киевом разведка стран НАТО.

«Противник наносит удары по тем местам, где «у нас тонко». Там же, где союзные войска оказывают сопротивление, у ВСУ «ничего не выходит», - заявляет Безсонов.

Напомним, вчера российские военные выстраивали новую линию обороны в Кременной. Противник атаковал их позиции с артиллерии, но на штурм не шел. Однако он взял под свой контроль Торское. Населенный пункт находится между Лиманом и Кременной.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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