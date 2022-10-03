Актриса Юлия Меньшова призналась, что ей предлагали вернуться в «Сегодня вечером»

Актриса Юлия Меньшова откровенно рассказала, что ей предлагали вернуться в шоу «Сегодня вечером». 53-летняя артистка отказалась. О причинах отказа российская телеведущая сообщила на своем канале "Сама Меньшова".

Отметим, что несколько лет назад Юлия Владимировна вела передачу «Сегодня вечером». Меньшова решила уйти из программы. Затем актрису звали вернуться назад в рейтинговый проект. Но она захотела продолжить развитие своего Youtube-канала.

Это было оновременно два совпавших события, — объясняет артистка РФ.

«Сегодня вечером» -телевизионное шоу, которое выходит в эфир с 2012 года и рассказывает о жизни известных людей страны. Сейчас новым ведущим программы является артист Николай Цискаридзе, который регулярно поддается нападкам и критике как со стороны зрителей, так и со стороны звездных коллег.