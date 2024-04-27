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Стас Михайлов рассказал, что у него с Григорием Лепсом не было денег на еду

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Стас Михайлов рассказал, что у него с Григорием Лепсом не было денег на еду
Знаменитости
Источник фото: @stasmihailoff_news

Стас Михайлов рассказал о своей дружбе с Григорием Лепсом в эфире Comedy Club. Он поделился, что у них с коллегой был трудный жизненный путь, вспоминая времена, когда артистам не хватало даже на еду.

«Сейчас можно долго смеяться, но было время, когда нам не было что поесть. Сейчас это уже звучит дико», — отмечает певец.

Михайлов называет Лепса своим старшим наставником на творческом пути

Стас выразил восхищение Лепсом, называя его удивительным человеком, а также своим старшим наставником на творческом пути. Михайлов говорит, что Григорий был одним из первых, кто приехал покорять Москву, сам он последовал его примеру, однако немного позже.

Информационное агентство «Informing»

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