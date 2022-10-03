Леонид Каневский признался, что зашифровал важное послание в комедии «Бриллиантовая рука»

Советский фильм "Бриллиантовая рука", снятый в далеком 1968 году, хранит в себе много тайн и малоизвестных фактов, о которых не догадывались даже те, кто неоднократно пересматривал картину.

Так, в сцене, где контрабандисты любуются гипсовой повязкой, актер Леонид Каневский зашифровал важное признание в любви для своей возлюбленной.

"Я позвонил ночью ей после съемок и сказал: "Я тебя увековечил", - признался Леонид Каневский, который сыграл в киноленте контрабандиста.

В этой сцене отчетливо слышно, как актер говорит: "Березина каманит". Как выяснилось, это не обычный набор букв. Фамилией избранницы артиста является Березина. Следующую фразу можно перевести так: "Каневский манит".

