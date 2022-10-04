Стрелков: ВС Украины обладают превосходством во всем, используют даже авиацию

Image 16+
Стрелков: ВС Украины обладают превосходством во всем, используют даже авиацию
Украина / Военные новости
Фото из открытых источников

Украинские войска обладают на данный момент превосходством, заявил бывший министр ДНР Игорь Стрелков.

В соцсети ВКонтакте на своей страничке он написал, что ВСУ добились значительных успехов на многих участках фронта. Отдельно он отметил то, что Украина использует активно свою боевую авиацию для нанесения ударов по российским позициям.

Основные усилия на южном фронте ВСУ направили на Бериславское направление, чтобы прорваться к Каховской дамбе. Украинским подразделениям удалось занять Дудчаны. И чтобы не допустить прорыва, ВС РФ взорвали дамбу водохранилища, которое разделяет Дудчаны.

Также ухудшается ситуация для ВС РФ в районе Давыдова Брода. Там сейчас работает активно украинская авиация.

Проблемы и на Луганском фронте, где ВСУ продолжают движение к Сватово.

«На Сватовском направлении Луганского фронта наши войска продолжали отходить», - написал Стрелков.

Есть информация уже о том, что ВСУ смогли перерезать трассу Рубежное-Сватово. Также идет движение в сторону Кременной.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей

Не забудьте поделиться новостью!

Лента
Стрелков: ВС Украины обладают превосходством во всем, используют даже авиацию

Сегодня, 12:28

Безсонов: ВСУ умело пользуются данными, предоставляемыми разведкой НАТО

Вчера, 13:18

ВСУ начали мощное наступление в направлении Берислава в Херсонской области

2-10-2022, 21:48

Бывший министр ДНР Игорь Стрелков заявил, что в силовом блоке РФ намечается раскол

2-10-2022, 19:08

Военкор Zergulio Колясников: ВСУ оживились на Херсонском направлении

2-10-2022, 09:48

Украинские паблики сообщают о начале отхода российских войск из Кременной

1-10-2022, 11:53

Байден впервые объявил о передаче армии Украины наступательного вооружения

1-10-2022, 10:33

Зеленский: Украина сегодня подает заявку на вступление в НАТО по ускоренной процедуре

30-09-2022, 17:43

WarGonzo: В Ямполь идет колонна ВСУ для полного окружения Красного Лимана

30-09-2022, 17:23

Военный эксперт Кнутов рассказал, что начнется, если ВСУ все же захватят Красный Лиман

30-09-2022, 14:28

Баранец: после взятия Красного Лимана ВСУ могут начать масштабное наступление на Донецк

30-09-2022, 14:18

ВСУ зашли в Ямполь: Красный Лиман в окружении

30-09-2022, 11:48

Появились сообщения от военкоров об оперативном окружении Красного Лимана

30-09-2022, 10:43

Стрелков отвел Украине две-три недели для контрнаступления на севере Луганщины и в Запорожской области

28-09-2022, 12:33

Politico проинформировало, что новое оружие ВС из РФ изменит весь ход СВО на Украине

28-09-2022, 10:48

Арестович заявил, что первые мобилизованные в РФ уже на территории Украины

28-09-2022, 08:48

Эксперты назвали сильные и слабые стороны украинской армии в СВО

27-09-2022, 09:13

The New York Times описала три сценария завершения СВО в Украине

23-09-2022, 09:23

Американский полковник Дуглас Макгрегор: удерживать позиции — значит проиграть

22-09-2022, 16:08

Ходаковский: Украина попытается нас подвинуть по максимуму еще до наступления результатов мобилизации

21-09-2022, 12:18

ОБСУДИТЬ

Комментарии для сайта Cackle
Онколог Тимофеев спрогнозировал рост онкобольных в РФ на 12,82%
  • 1-10-2022, 17:06

Онколог Тимофеев спрогнозировал рост онкобольных в РФ на 12,82%

Российская научно-исследовательская некоммерческая организация «Бюро по изучению рака» опубликовала прогноз по заболеваемости, а также смертности от

Перечислены болезни, по которым могут дать отсрочку от частичной мобилизации в РФ
  • Вчера, 19:20

Перечислены болезни, по которым могут дать отсрочку от частичной мобилизации в РФ

При наличии некоторых заболеваний мобилизованных мужчин признают негодными к прохождению службы. Болезни, дающие отстрочку от частичной мобилизации,

Свердловский омбудсмен Мерзлякова сообщила о проблемах с частичной мобилизацией в регионе
  • 1-10-2022, 18:06

Свердловский омбудсмен Мерзлякова сообщила о проблемах с частичной мобилизацией в регионе

Свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова рассказала, с какими сложностями столкнулись в регионе из-за проведения частичной мобилизации. По словам

Артистка Вика Цыганова жестко раскритиковала поведение певицы Пелагеи в качестве судьи на КВН
  • 2-10-2022, 16:15

Артистка Вика Цыганова жестко раскритиковала поведение певицы Пелагеи в качестве судьи на КВН

Вика Цыганова жестко высказалась о поведении Пелагеи на КВН. Певица дала понять, что она вне себя из-за развлекательной программы. Исполнительница

Бразильские ученые воспроизвели лицо женщины каменного века, которой более 30 тысяч лет
  • 2-10-2022, 21:54

Бразильские ученые воспроизвели лицо женщины каменного века, которой более 30 тысяч лет

Учёные воссоздали лицо женщины, которая жила более 30 тысяч лет назад. Специалисты во главе с бразильским бразильський 3D-дизайнером Сісеро Мораіс

Певец Сергей Лазарев назвал Алексея Чумакова токсичным во время «Шоу Аватар»
  • 2-10-2022, 11:01

Певец Сергей Лазарев назвал Алексея Чумакова токсичным во время «Шоу Аватар»

Вчера, 1 октября, вышел пятый выпуск популярного музыкально-технологичного проекта на канале НТВ. В первой тройке «Шоу Аватар» выступил новый

Новости партнеров
Новости партнеров
Планирует ли Киев обзавестись ядерным оружием, рассказал французский контр-адмирал
  • 1-10-2022, 22:43

Планирует ли Киев обзавестись ядерным оружием, рассказал французский контр-адмирал

Тайный визит на Украину министра обороны Великобритании, который обмолвился об этом соцсетях, заставил гадать, какую весть он принес в Киев и

Доктор Мясников рассказал о популярных лекарствах, из-за которых выпадают волосы
  • 2-10-2022, 19:55

Доктор Мясников рассказал о популярных лекарствах, из-за которых выпадают волосы

Доктор и телеведущий Александр Мясников назвал причины выпадения волос. Известный специалист перечислил лекарства, из-за которых человек теряет

В Пермском крае мобилизуют врачей, прошедших ранее срочную военную службу
  • Вчера, 13:57

В Пермском крае мобилизуют врачей, прошедших ранее срочную военную службу

В Пермском крае мобилизируют врачей, которые прошли ранее срочную военную службу. При этом не коснется мобилизация тех медицинских работников, без

«Известия»: Сильные взрывы наблюдаются во всех районах Кременной в Луганской области
  • 2-10-2022, 22:44

«Известия»: Сильные взрывы наблюдаются во всех районах Кременной в Луганской области

ВСУ (Вооруженные силы Украины) обстреливают город Кременная в Луганской области. В населенный пункт стянуты союзные войска с краснолиманского