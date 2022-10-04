Стрелков: ВС Украины обладают превосходством во всем, используют даже авиацию

Украинские войска обладают на данный момент превосходством, заявил бывший министр ДНР Игорь Стрелков.

В соцсети ВКонтакте на своей страничке он написал, что ВСУ добились значительных успехов на многих участках фронта. Отдельно он отметил то, что Украина использует активно свою боевую авиацию для нанесения ударов по российским позициям.

Основные усилия на южном фронте ВСУ направили на Бериславское направление, чтобы прорваться к Каховской дамбе. Украинским подразделениям удалось занять Дудчаны. И чтобы не допустить прорыва, ВС РФ взорвали дамбу водохранилища, которое разделяет Дудчаны.

Также ухудшается ситуация для ВС РФ в районе Давыдова Брода. Там сейчас работает активно украинская авиация.

Проблемы и на Луганском фронте, где ВСУ продолжают движение к Сватово.

«На Сватовском направлении Луганского фронта наши войска продолжали отходить», - написал Стрелков.

Есть информация уже о том, что ВСУ смогли перерезать трассу Рубежное-Сватово. Также идет движение в сторону Кременной.