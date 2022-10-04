Мобилизованный из Красноярска неожиданно скончался в военной части Омска

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Мобилизованный из Красноярска неожиданно скончался в военной части Омска
Происшествия
Фото из открытых источников

Житель Красноярская, призванный на службу, неожиданно скончался в военной части в Омске.

"Сотрудниками агентства забрано тело Дмитрия из морга. Есть справка на транспортировку, поэтому вскоре тело отправят на родину", - говорится в отделе судебно-медицинской экспертизы.

Супруга мобилизированного узнала об трагическом инциденте 2 октября. После проведенного следствия жена Светлана на руки получит все документы.

По предварительным данным, мужчина скончался при невыясненных обстоятельствах. Дмитрий неоднократно получал угрозы от других мобилизованных, даже случались конфликты. Сам призывник являлся патриотом и желал принять участие в СВО на Украине.

От близкого друга красноярца, с которым он одновременно был мобилизован,  не раз поступали тревожные сообщения. Якобы в части угрожают на фоне конфликта. Друга погибшего отправили на медосвидетельствование. 

У нас есть подозрение, что не сам он это сделал, у Димы не было суицидальных наклонностей или попыток. У него двое детей. Когда он уходил на службу, был в бодром состоянии духа, а также собирался вернуться живым, — рассказала супруга товарища погибшего.

Все обстоятельства смерти в данное время уточняются. 

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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