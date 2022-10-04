Мобилизованный из Красноярска неожиданно скончался в военной части Омска

Российская научно-исследовательская некоммерческая организация «Бюро по изучению рака» опубликовала прогноз по заболеваемости, а также смертности от
При наличии некоторых заболеваний мобилизованных мужчин признают негодными к прохождению службы. Болезни, дающие отстрочку от частичной мобилизации,
Свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова рассказала, с какими сложностями столкнулись в регионе из-за проведения частичной мобилизации. По словам
Вика Цыганова жестко высказалась о поведении Пелагеи на КВН. Певица дала понять, что она вне себя из-за развлекательной программы. Исполнительница
Учёные воссоздали лицо женщины, которая жила более 30 тысяч лет назад. Специалисты во главе с бразильским бразильський 3D-дизайнером Сісеро Мораіс
Вчера, 1 октября, вышел пятый выпуск популярного музыкально-технологичного проекта на канале НТВ. В первой тройке «Шоу Аватар» выступил новый
Тайный визит на Украину министра обороны Великобритании, который обмолвился об этом соцсетях, заставил гадать, какую весть он принес в Киев и
Доктор и телеведущий Александр Мясников назвал причины выпадения волос. Известный специалист перечислил лекарства, из-за которых человек теряет
В Пермском крае мобилизируют врачей, которые прошли ранее срочную военную службу. При этом не коснется мобилизация тех медицинских работников, без
ВСУ (Вооруженные силы Украины) обстреливают город Кременная в Луганской области. В населенный пункт стянуты союзные войска с краснолиманского
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