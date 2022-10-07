Эксперт Владислав Шурыгин рассказал, какие системные ошибки были допущены в ходе СВО

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Эксперт Владислав Шурыгин рассказал, какие системные ошибки были допущены в ходе СВО
Украина / Военные новости
Фото из открытых источников

Эксперт Владислав Шурыгин рассказал о том, какие ошибки были допущены в ходе «военной спецоперации».

Шурыгин полагает, что происходящее сейчас на фронте – это следствие системных ошибок командования, которые в итоге привели к проблемам у ВС РФ.

Одна из самых больших – протяженная линия фронта. Из-за того, что войска РФ зашли на территорию Украины сразу с нескольких направлений, линия фронта была растянута более чем на тысячу километров, пишет «Военное дело».

Против ВС РФ сыграло и то, что перед «военной спецоперацией» была дана неправильная ошибка возможностям и потенциалу противника. Эта ошибка возникла из-за того, что неточно сработала разведка.

«Первое, конечно, это то, что мы недооценили противника в начале операции, вернее, сделали неверную оценку еще на этапе планирования. Наше военное и политическое руководство использовало данные разведки, которые на самом деле оказались неточными», — заявил эксперт.

Россия полностью недооценила боеспособность украинской армии, украинское сопротивление и степень поддержки Украины Западом. Украине поставляют вооружение, ее военных обучают западные инструкторы на полигонах НАТО. К тому же Запад оказывает и финансовую поддержку украинской экономике.

ВСУ с начала конфликта начали постепенно накапливать резервы для того, чтобы  нанести удары на отдельных участках фронта. В это время продвижение войск РФ стало удерживать минимальными резервами.

России следует сделать выводы и пересмотреть планирование дальнейших боевых действий.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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