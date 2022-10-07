Публицист Мария Дегтерева заявила о том, что не нужно запрещать украинские песни

Сегодня Газета.Ru опубликовала новую статью, в которой публицист Мария Дегтерева поразмышляла на тему того, нужно ли запрещать в стране украинские песни. Дело в том, что новостные ленты пестрят информацией, как финалистка «Миссис Крым» спела у себя на балконе песню «Червона калина».

Ни малейшей симпатии у меня не вызывает миссис Крым. И не тянет меня петь «Червоную калину». Но то, что сейчас происходит, –это по-настоящему страшно. Во-первых, я не считаю, что украинскую композицию нужно приравнивать к фашистской символике. Это ведь не манифест, это просто песня! Как национальные символы и наряды, - пишет колумнист.

Мне страшно смотреть, как моя родная страна скатывается в ту же риторику, что и ее оппоненты. Порой хочется выйти на центральную площадь и крикнуть: не нужно попадать в эту ловушку, ведь не существует плохих наций или плохих языков! Никакая песня, стихотворение или книжка не подорвут государственность, - считает Дегтерева.

Не бывает в мире плохих наций, а бывают плохие люди. Поэтому в сложившейся ситуации нельзя молчать. Да пусть поют себе! Я надеюсь, что однажды доживу до того дня, когда в украинских и российских школах будут читать классику любого народа, петь украинские, русские, киргизские, казахсике песни. И когда за это никого не заберут в полицию, - добавила она.











