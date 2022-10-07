Стоцкая сообщила о значимом влиянии Киркорова на свою творческую деятельность

Анастасия Стоцкая никогда не скрывала тот факт, что стала популярной она благодаря сотрудничеству с Филиппом Киркоровым. Артистка рассказала, как у нее продвигалась творческая деятельность.

Стоцкая, которая родилась на Украине, в 1992 году переехала в Москву, где училась при Театре Луны. Девушка сразу начала участвовать в спектаклях и гастролировать по России. В 2002 году Анастасия приняла участие в премьере «Губы», где присутствовал Киркоров. Поп-королю понравился голос Насти и ее игра, поэтому он предложил артистке главную роль в картине «Чикаго».

Стоцкая тогда училась на 4 курсе университета, но из-за пропусков руководство хотело отчислить ее из учреждения. Однако участие в «Чикаго» помогло певице закончить университет.

После премьеры мюзикла Филипп Бедросович предложить рыжеволосой красотке под его руководством стоить сольную карьеру. Анастасия в итоге согласилась, начав получать награды за пение.

К слову, всего за один год работы с Киркоровым она дала больше 300 сольных концертов, и ее карьера пошла вверх. Даже когда сотрудничество с Киркоровым завершилось, Стоцкая не потеряла популярность и продолжает музыкальную карьеру.