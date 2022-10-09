Юрист Гладких рассказал о способах перевода денег из России в Казахстан

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Юрист Гладких рассказал о способах перевода денег из России в Казахстан
Экономика
Фото из открытых источников

После начала спецоперации в Казахстане перестали принимать российские карты. Юрист Гладких проинформировал о способах перевода денег в страну.

Превосходная идея для транзакций - это открыть карту в Сбербанке Казахстана, поскольку карты отечественного банка и системы «Мир» там не работают. Комиссия за перевод на казахскую с русской карты составляет 1 процент, лимит по снятию валютных средств до 500 тыс. тенге.

Самым распространенным средством платежей в соседней стране, не считая наличных, является карта «Каспий банка». Ее открывают за 15 минут без похода в банковское учреждение. Именную карту распечатывают с помощью терминала. Валюта карты  — тенге, также возможно совершать перевод по номеру телефона.

«Каз Почта» — это как отечественный «Почта Банка» с возможностью оформить мультивалютную карту. Она может быть не только в рублях и тенге, но и в евро и долларах. 

Благодаря карте «Центр кредит банка» совершать валютный перевод можно с самой доходной ставкой по отношению к иным банкам. Есть возможность открыть ее в тенге, но при этом привязать рублевый счет, долларовый счет и счет в евро.

После ухода с рынка России системы Western Union самый самый популярный сервис быстрых денежных переводов без открытия счетаов —это «Золотая Корона».

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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