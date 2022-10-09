Первые выводы: Крымский мост перекрыли террористы

Крымский мост перекрыли террористы - его подорвали грузовиком и опалили пожаром.

Российские власти и следствие оценивают ЧП, которое произошло в субботу утром, 8 октября, на Крымском мосту? как теракт. После взрыва трейлера, который беспрепятственно переехал через самый современный пункт по дистанционному досмотру, произошло обрушение 2-х пролетов. Кроме того, повреждена железнодорожная часть Крымского моста. На ней сгорели 7 цистерн грузового поезда с топливом.

По предварительной информации, погибли как минимум три человека. Взрыв прогремел утром, примерно в 6.15, когда на мосту не было много машин. В воздух взлетел грузовик.

Как не исключают эксперты, она могла быть набита мешками с удобрением на основе селитры. Позже появились данные, что фура перевозила запчасти.

Расследованием инцидента занимаются сотрудники СКР РФ, ФСБ. Установлены предварительные данные грузовика и его собственник. Это Борис Юсубов, житель Краснодара. Говорится, что недавно он продал машину. Дома у него проводят обыск.