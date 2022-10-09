Первые выводы: Крымский мост перекрыли террористы

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Первые выводы: Крымский мост перекрыли террористы
Происшествия
Фото из открытых источников

Крымский мост перекрыли террористы - его подорвали грузовиком и опалили пожаром.

Российские власти и следствие оценивают ЧП, которое произошло в субботу утром, 8 октября, на Крымском мосту? как теракт. После взрыва трейлера, который беспрепятственно переехал через самый современный пункт по дистанционному досмотру, произошло обрушение 2-х пролетов. Кроме того, повреждена железнодорожная часть Крымского моста. На ней сгорели 7 цистерн грузового поезда с топливом.

По предварительной информации, погибли как минимум три человека. Взрыв прогремел утром, примерно в 6.15, когда на мосту не было много машин. В воздух взлетел грузовик.

Как не исключают эксперты, она могла быть набита мешками с удобрением на основе селитры. Позже появились данные, что фура перевозила запчасти.

Расследованием инцидента занимаются сотрудники СКР РФ, ФСБ. Установлены предварительные данные грузовика и его собственник. Это Борис Юсубов, житель Краснодара. Говорится, что недавно он продал машину. Дома у него проводят обыск.

После 16:00 по неповрежденной части Крымского моста уже началось движение транспорта. Представители всероссийского союза страховщиков оценилb ущерб от взрыва от 200 до 500 млн руб.
Как дал понять секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, это «подарок» на день рождения президенту России Владимиру Путину.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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