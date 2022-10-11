Украинские войска в ночь на 11 октября покинули Волчанск и продвинулись к границам Луганской области

ВСУ минувшей ночью выдвинулись из Волчанска Харьковской области на юго-восток. Об этом пишет «Военное обозрение», отмечая, что ВСУ вышли также из Белого Колодезя, который является пригородом Волчанска.

Перемещение осуществлялось ночью, несмотря на проливные дожди. Источники сообщили, что ВСУ пошли к границам Луганской области, которую РФ уже объявила своей.

По мнению российских военкоров, ВСУ намерены штурмовать Сватово. Сейчас российские войска удерживают линию обороны Сватово – Кременная, чтобы не допустить продвижение ВСУ в направлении Луганска. При этом украинским подразделениям уже удалось занять несколько населенных пунктов рядом со Сватово и Кременной.

Пока информации о том, что ВСУ снова начали активные боевые действия на этом направлении, нет. Но это не исключает того, что идет подготовка к штурму.