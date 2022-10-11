Украинские войска в ночь на 11 октября покинули Волчанск и продвинулись к границам Луганской области

Махир Юсубов, водитель фуры, которая подорвалась сегодня утром на Крымском мосту, получил заказ при помощи популярного среди дальнобойщиков
После начала спецоперации в Казахстане перестали принимать российские карты. Юрист Гладких проинформировал о способах перевода денег в страну.
Крымский мост, разрушение которого так долго анонсировали власти Украины, выведен из строя. И теперь с этим никто не станет спорить, хотя нас ранее
Выдающегося маэстро Александра Градского не стало год назад. Певец и композитор до последних дней работал в качестве судьи и наставника в «Голосе».
Раскрыто прошлое водителя грузовика, взорвавшегося на Крымском мосту. Предполагаемым водителем грузовой машины является 51-летний Махир Юсубов.
Лариса Рубальская, которая написала для народной артистки СССР Аллы Борисовной Пугачёвой несколько композиций, среди которых всем известная песня
Военкоматы решили перенести частичную мобилизацию в Свердловской области. Ранее говорилось о том, что набор пополнения в войска, которые принимают
Несмотря на то, что Америка поставляет Украине мощное вооружение, союзные силы подошли к Артемовску и сейчас в черте города укрепляются. Поэтому ВСУ
Военкомат Миасса Челябинской области разъяснил правилах проведения медкомиссии при частичной мобилизации. Также он рассказал о том, как призывнику
Уже сейчас многие из политиков и военных экспертов говорят о том, что "ответка" за взрыв на Крымском мосту получилась более чем достойной. С этим
ОБСУДИТЬКомментарии для сайта Cackle