Украинские войска в ночь на 11 октября покинули Волчанск и продвинулись к границам Луганской области

Image 16+
Украинские войска в ночь на 11 октября покинули Волчанск и продвинулись к границам Луганской области
Украина / Военные новости
Фото из открытых источников

ВСУ минувшей ночью выдвинулись из Волчанска Харьковской области на юго-восток. Об этом пишет «Военное обозрение», отмечая, что ВСУ вышли также из Белого Колодезя, который является пригородом Волчанска.

Перемещение осуществлялось ночью, несмотря на проливные дожди. Источники сообщили, что ВСУ пошли к границам Луганской области, которую РФ уже объявила своей.  

По мнению российских военкоров, ВСУ намерены штурмовать Сватово. Сейчас российские войска удерживают линию обороны Сватово – Кременная, чтобы не допустить продвижение ВСУ в направлении Луганска. При этом украинским подразделениям уже удалось занять несколько населенных пунктов рядом со Сватово и Кременной.

Пока информации о том, что ВСУ снова начали активные боевые действия на этом направлении, нет. Но это не исключает того, что идет подготовка к штурму.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей

Не забудьте поделиться новостью!

Лента
Украинские войска в ночь на 11 октября покинули Волчанск и продвинулись к границам Луганской области

Сегодня, 10:33

Даниил Безсонов: По Крымскому мосту прилетело, вероятно, что-то большое

8-10-2022, 14:23

Военкор Поддубный: Взрыв на Крымском мосту был организован ВСУ в рамках контрнаступления на юге

8-10-2022, 11:33

Бывший главком Сухопутных войск ВС РФ Болдырев предрек продолжение мобилизации

7-10-2022, 17:23

Эксперт Владислав Шурыгин рассказал, какие системные ошибки были допущены в ходе СВО

7-10-2022, 12:48

Военный эксперт Тимошенко озвучил причину стягивания резервов ВСУ в Запорожскую область

6-10-2022, 19:58

Newsweek: США следует провести спецоперации с целью убрать Путина

6-10-2022, 14:18

Украинские энергетические компании не готовы к отопительному сезону

6-10-2022, 11:38

Сладков заявил, что на Украину прибудут сотни тысяч российских мужчин, которые видят войну по-другому

5-10-2022, 15:23

Стрелков: ВС Украины обладают превосходством во всем, используют даже авиацию

4-10-2022, 12:28

Безсонов: ВСУ умело пользуются данными, предоставляемыми разведкой НАТО

3-10-2022, 13:18

ВСУ начали мощное наступление в направлении Берислава в Херсонской области

2-10-2022, 21:48

Бывший министр ДНР Игорь Стрелков заявил, что в силовом блоке РФ намечается раскол

2-10-2022, 19:08

Военкор Zergulio Колясников: ВСУ оживились на Херсонском направлении

2-10-2022, 09:48

Украинские паблики сообщают о начале отхода российских войск из Кременной

1-10-2022, 11:53

Байден впервые объявил о передаче армии Украины наступательного вооружения

1-10-2022, 10:33

Зеленский: Украина сегодня подает заявку на вступление в НАТО по ускоренной процедуре

30-09-2022, 17:43

WarGonzo: В Ямполь идет колонна ВСУ для полного окружения Красного Лимана

30-09-2022, 17:23

Военный эксперт Кнутов рассказал, что начнется, если ВСУ все же захватят Красный Лиман

30-09-2022, 14:28

Баранец: после взятия Красного Лимана ВСУ могут начать масштабное наступление на Донецк

30-09-2022, 14:18

ОБСУДИТЬ

Комментарии для сайта Cackle
Подорвавшая Крымский мост фура везла «запчасти», а рейс был запланирован на сутки ранее
  • 8-10-2022, 22:29

Подорвавшая Крымский мост фура везла «запчасти», а рейс был запланирован на сутки ранее

Махир Юсубов, водитель фуры, которая подорвалась сегодня утром на Крымском мосту, получил заказ при помощи популярного среди дальнобойщиков

Юрист Гладких рассказал о способах перевода денег из России в Казахстан
  • 9-10-2022, 07:31

Юрист Гладких рассказал о способах перевода денег из России в Казахстан

После начала спецоперации в Казахстане перестали принимать российские карты. Юрист Гладких проинформировал о способах перевода денег в страну.

Даниил Безсонов: По Крымскому мосту прилетело, вероятно, что-то большое
  • 8-10-2022, 14:23

Даниил Безсонов: По Крымскому мосту прилетело, вероятно, что-то большое

Крымский мост, разрушение которого так долго анонсировали власти Украины, выведен из строя. И теперь с этим никто не станет спорить, хотя нас ранее

В Сети появилась запись с видеокамеры, сделанная за несколько дней до смерти мэтра Градского
  • Вчера, 18:42

В Сети появилась запись с видеокамеры, сделанная за несколько дней до смерти мэтра Градского

Выдающегося маэстро Александра Градского не стало год назад. Певец и композитор до последних дней работал в качестве судьи и наставника в «Голосе».

«МК»: Вскрылись детали прошлого водителя грузовика, взорвавшегося на Крымском мосту
  • 8-10-2022, 22:15

«МК»: Вскрылись детали прошлого водителя грузовика, взорвавшегося на Крымском мосту

Раскрыто прошлое водителя грузовика, взорвавшегося на Крымском мосту. Предполагаемым водителем грузовой машины является 51-летний Махир Юсубов.

Автор текстов песен примадонны Пугачёвой отреагировала на запрет исполнения композиций в эфире
  • 9-10-2022, 07:54

Автор текстов песен примадонны Пугачёвой отреагировала на запрет исполнения композиций в эфире

Лариса Рубальская, которая написала для народной артистки СССР Аллы Борисовной Пугачёвой несколько композиций, среди которых всем известная песня

Новости партнеров
Новости партнеров
Военкоматы перенесли частичную мобилизацию в Свердловской области
  • Вчера, 12:06

Военкоматы перенесли частичную мобилизацию в Свердловской области

Военкоматы решили перенести частичную мобилизацию в Свердловской области. Ранее говорилось о том, что набор пополнения в войска, которые принимают

Военкор «Известий» рассказал об обстановке на передовой в районе Артемовска
  • 9-10-2022, 08:11

Военкор «Известий» рассказал об обстановке на передовой в районе Артемовска

Несмотря на то, что Америка поставляет Украине мощное вооружение, союзные силы подошли к Артемовску и сейчас в черте города укрепляются. Поэтому ВСУ

Военкомат Миасса разъяснил правила медкомиссии при мобилизации в России
  • 8-10-2022, 22:10

Военкомат Миасса разъяснил правила медкомиссии при мобилизации в России

Военкомат Миасса Челябинской области разъяснил правилах проведения медкомиссии при частичной мобилизации. Также он рассказал о том, как призывнику

Военкор Рожин: «ответка» за Крымский мост получилась более чем достойной
  • Вчера, 12:00

Военкор Рожин: «ответка» за Крымский мост получилась более чем достойной

Уже сейчас многие из политиков и военных экспертов говорят о том, что "ответка" за взрыв на Крымском мосту получилась более чем достойной. С этим