На пожаре в Мурино ранним утром сгорели две машины

Санкт-Петербург: В ночь на 11 октября в районе Мурино случился пожар, в результате которого сгорели два автомобиля. Изначально воспламенение началось в одной машине, но за считанные минуты огонь перекинулся и на авто, стоящее в непосредственной близости.

В региональном МЧС заявляют, что на пульт экстренной службы поступил звонок о начавшемся пожаре в Мурино в районе половины пятого утра. По словам очевидцев, огонь был достаточно большой, а попытки потушить его самостоятельно не увенчались успехом. К месту происшествия были направлены три бригады спасателей, которым удалось ликвидировать происшествие лишь спустя 30 минут усердной работы. Погибших и пострадавших нет.