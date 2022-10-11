В министерстве финансов заявили о намерении легализовать криптовалюту

В министерстве финансов России заявили, что будут приниматься законодательные акты для легализации платежей криптовалютой при проведении сделок, сообщает ФАН. Об этом рассказал руководитель департамента по финансовой политике Иван Чебесков. Он отметил, что для министерства приоритетным направлением работы является введение самых современных способов совершения платежей, а также альтернативных доллару валют.

«Если бизнесу удобно рассчитываться криптовалютой, надо дать эту возможность. Как мы знаем, какой-то бизнес, сейчас маленький бизнес, уже это использует, потому что это сейчас не запрещено. Это не разрешено, но и не запрещено, поэтому некоторый бизнес начал уже это использовать. Мы бы хотели дать легальную возможность такого использования, и как раз этот вопрос мы сейчас обсуждаем с Банком России», – сказал Чебесков.

В настоящее время некоторые предприятия, в основном малого бизнеса, уже используют цифровую валюту при совершении сделок. Ранее министерство финансов дало разрешение всем отраслям промышленности проводить расчеты в международной сфере используя криптовалюту, что обозначается как одна из замен доллару и Swift.