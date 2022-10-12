Военкор Руденко заявил, что под Сватово и в Запорожье собраны 80 тысяч военных ВСУ

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Военкор Руденко заявил, что под Сватово и в Запорожье собраны 80 тысяч военных ВСУ
Украина / Военные новости
Фото из открытых источников

Ракетные удары по Украине не поменяли планы Киева касательно дальнейшего контрнаступления. Об этом пишет военкор Андрей Руденко.

Руденко отметил, что ВСУ готовятся к прорыву обороны на двух направлениях. Сейчас под ударом Сватово, а также Генштаб ВСУ продолжает накапливать резервы для прорыва к Азовскому морю.

По словам военкора, сейчас под Сватово уже перебросили до 40 тыс. украинских военных. Примерно такое же количество стягивается на Запорожском направлении.

«Под Сватово стянуты на данный момент до 40 тысяч человек. Аналогичная ситуация и на Запорожском направлении», - сообщил Руденко.

Со слов экспертов, ВСУ вряд ли будут штурмовать Сватово в лоб, а попытаются обойти его с юга и севера, создавая угрозу котла для российской группировки. Источники сообщают, что российские силы могли пополнить мобилизованными, но пока официально такой информации не было.

На юге для ВСУ важно выйти на побережье Азовского моря, поэтому самыми явными направлениями ударов станут Мелитополь и Бердянск. Прорыв к этим городам даст возможность ВСУ атаковать Крым.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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