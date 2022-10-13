«Военный осведомитель»: На вооружение подразделений НМ ЛНР поступили 152-мм гаубицы Д-1 образца 1943 года

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«Военный осведомитель»: На вооружение подразделений НМ ЛНР поступили 152-мм гаубицы Д-1 образца 1943 года
Украина
Фото из открытых источников

Телеграм-канал «Военный осведомитель» сообщил о том, что на вооружение артиллерийских подразделений НМ ЛНР действительно поступили «древние орудия». Речь идет о 152-мм гаубицах Д-1 образца далекого 1943 года.

«Информация о наличии таких древних орудий у республиканцев появилась около месяца назад, однако первое изображение опубликовали только сейчас», - говорится в заметке, проиллюстрированной фотографией в качестве подтверждения.

В свое время гаубицы Д-1, которые выпускались в период с 1943 по 1949 годы и были на вооружении танковых и моторизованных частей во время третьего периода Великой Отечественной войны, пользовались уважением. Эти орудия с максимальной дальностью стрельбы 13 километров «засветились» на многих известных архивных фотографиях.

Однако сейчас уже 2022 год, и появление столь древних гаубиц на вооружении наталкивает на не очень радужные мысли, считают авторы канала.

«Появление настолько устаревших орудий на поле боя говорит о далеко не самом лучшем состоянии артиллерийского парка ВС РФ, пригодного для снятия с хранения и использования», - заключили они.

Следует отметить, что официального подтверждения того, что бойцы ЛНР действительно вооружаются такими гаубицами, информация пока не нашла.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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«Военный осведомитель»: На вооружение подразделений НМ ЛНР поступили 152-мм гаубицы Д-1 образца 1943 года

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