Актриса Ксения Раппопорт начала отношения с молодым режиссером Резо Гигинеишвили

Поклонники Ксении Раппопорт активно обсуждают подробности ее личной жизни. 48-летняя кинозвезда, которая не афиширует своих отношений, закрутила новый роман.

Избранником артистки стал молодой режиссер Резо Гигинеишвили, который младше на 8 лет. Он известный публике по работам «Жара», «Трезвый водитель», «Любовь с акцентом».

Точно не известно, когда между парой возникли чувства, но источники уверяют, что бывший супруг Надежды Михалковой без ума от новой пассии.

«Ксения нынче — это дама сердца Резо Гигинеишвили. От нее и итальянской кухни режиссер сейчас отвлекается только на гневные посты в социальных сетях»,— пошутили поклонники о звездной паре.

Напомним, что Ксения и Юрий Колокольников воспитывают дочь Софию, которая родилась в 2011 году. Звездный роман начался в 2010 году, но закончился уже в 2014. Через 2 года после разрыва актриса сообщила о новом избраннике. Им стал ресторатор Дмитрий Борисов. Их отношения закончились свадьбой в 2016 году. Через 4 года стало известно об разводе.