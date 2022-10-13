Многие фанаты посчитали, что Дмитрий покинул страну, как это сделало немало прославленных звезд. Но Нагиев, похоже, решил вернуться.

При этом не на Первый канал, а на свое старое место работы — в театр. Артист пожелал вспомнить, как зарабатывал первые деньги на подмостках, а спектакли с его участием анонсированы на афишах.

Сегодня стало известно, что 23 ноября в Москве, а также 3 декабря в Санкт-Петербурге состоится постановка «Кыся» с Дмитрием Нагиевым в главной роли.