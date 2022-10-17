На обломках одного из ударивших по Киеву беспилотников заметили надпись «За Белгород»

Стало известно, с какими болезнями российскому мужчине не грозит любая мобилизация. Обнародован список болезней, с которыми человек не подлежит
Исследователи узнали, какое из чувств умирающий человек теряет последним. По информации издания Mirror, когда люди умирают, слух продолжает
В ВС РФ до 1,15 млн военных, но сейчас на фронт отправляют мобилизованных. Почему так происходит, объяснил генерал-лейтенант в отставке Андрей
Стало известно, с какими болезнями российскому мужчине не грозит любая мобилизация. Обнародован список болезней, с которыми человек не подлежит
Стас Садальский оценил первый выпуск нового сезона популярного шоу "Ледниковый период", который выходит на Первом канале. Скандальный актер свое
Популярная певица Наташа Королева объявила, что она запланировала гастрольный тур на Дальний Восток. Главная цель концертов - «терапевтическая
Алена Барредо, известный эндокринолог, предупредила о смертельной опасности хронического стресса. По словам врача, из-за выработки гормонов стресса
Чиновников, которые наживаются на объявленной президентом РФ частичной мобилизации, нужно немедленно сажать в тюрьму, сказал петербургский
Распространение повесток в Санкт-Петербурге путем облав неоправданно, считает политтехнолог Вадим Полежаев. По оценке эксперта, частичная мобилизация
Ученые сделали неожиданное заявление о том, что резкий рост выбросов углекислого газа, который происходит из-за нарушения круговорота углерода на
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