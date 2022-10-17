На обломках одного из ударивших по Киеву беспилотников заметили надпись «За Белгород»

Россия сегодня атаковала Киев дронами-камикадзе «Герань-2», которые в Украине продолжают упорно называть иранскими «Шахедами».

По сообщению мэра столицы Украины Виталия Кличко, всего было выпущено 28 беспилотников-смертников. Из них 23 были сбиты, а пять попали по целям. Повреждены объекты критической инфраструктуры и жилой дом. Власти заявляют о двух погибших и нескольких раненых.

На обломках одного из 23 сбитых «Шахедов была замечена надпись «за Белгород». Фото фрагментов на своей странице в социальной сети опубликовал советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

Он уточнил, что БПЛА был сбит над Киевом на подлете к цели из автоматов и пистолетов.

Напомним, вчера был обстрелян район аэропорта Белгорода. По неофициальной и неподтвержденной информации, была поражена военная техника. Днем ранее был нанесен удар по нефтебазе в Белгороде, после чего та загорелась.