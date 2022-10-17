Леонков считает, что создание Украиной летающего на тысячу километров беспилотника ставит под угрозу Москву

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Леонков считает, что создание Украиной летающего на тысячу километров беспилотника ставит под угрозу Москву
Украина
Фото из открытых источников

Сразу после сегодняшней атаки российских дронов-камикадзе на Киев украинский государственный концерн «УкрОборонПром» анонсировал завершение работ по созданию беспилотника с дальностью полета до тысячи километров и боевой частью 75 килограммов. Новости прокомментировал российский военный эксперт Алексей Леонков в беседе с МК.

Он считает, что появление у ВСУ такого дрона-камикадзе ставит даже Москву под угрозу.

Эксперт убежден, что к планам Киева стоит отнестись со всей серьезностью, хотя ВС РФ и способны помешать работам по созданию таких БПЛА, ударив по оружейным предприятиям. Хотя, конечно, не факт, что над дронами-камикадзе украинские специалисты работают на территории самой Украины.

По версии Леонкова, Украина может создать тяжелый БПЛА на базе советского Ту-141 "Стриж". Его можно вполне переделать под новые характеристики.

«США тоже не останутся в стороне, они помогут с разведданными для построения маршрута к цели, — уверен военный эксперт. — Так что смешного… тут нет. Недооценка противника — слишком дорого оплачивается».

Алексей Леонков хотел бы надеяться, что новые украинские беспилотники, способные преодолевать до тысячи километров, российское ПВО будет сбивать на малых высотах и что именно такой профиль для полетов будет выбран.

Расстояние от Киева до Москвы, как следует из данных открытых источников, около 700 километров, а из приграничных регионов - и того меньше.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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