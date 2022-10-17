73-летняя певица Алла Пугачёва может родить ещё одного ребёнка с Максимом Галкиным

Ни для кого не секрет, что младшие дети 73-летней Аллы Пугачёвой, 9-летние двойняшки Гарри и Лиза, появились на свет благодаря предусмотрительности Народной артистки, а именно благодаря процедуре ЭКО. А сегодня появилась информация о том, что Примадонна может родить ещё одного ребёнка с Максимом Галкиным*.

Много лет назад Алле Борисовне провели процедуру криоконсервации яйцеклеток. Это было еще тогда, когда исполнительница была репродуктивном возрасте. Поэтому, когда певица вместе со своим звездным мужем решились на детей, это стало возможным. Их разморозили, затем оплодотворили, а когда получили эмбрионы, была проведена криоконсервация. Затем их подсадили суррогатной матери, и она выносила знаменитой чете двойню.

В околосветской тусовке ходят слухи, что у Пугачёвой остались неиспользованные эмбрионы. То есть благодаря криоконсервации они могут хранится неограниченное количество лет. Так ли это на самом деле, покажет время.

* Признан иноагентом в России