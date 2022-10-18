Эксперт: шансы на то, что «Северные потоки» будут восстановлены, ничтожно малы

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Эксперт: шансы на то, что «Северные потоки» будут восстановлены, ничтожно малы
Экономика
Фото из открытых источников

Шансы на то, что «Северные потоки» будут восстановлены после подрыва, ничтожно малы. По словам гендиректора Фонда энергетической безопасности Сергея Пикина, у трубопроводов достаточно серьезные повреждения.

«Европа полагает, что откажется полностью от газа РФ до 2027 года. И если не будет аномальных холодов, эта позиция не поменяется. К тому же, с Данией договаривались о строительстве газопровода полтора года. Шансы, что она захочет утвердить проект по реконструкции сейчас, малы», - говорит эксперт.

По словам Пикина, в Дании, Германии и Швеции отказываются от совместных расследований, поскольку они не исключают, что в подрыве «Северного потоки» виноват кто-либо из них.

Напомним, что 26 сентября 2022 на газопроводах обнаружили четыре повреждения. На объектах была сильная утечка газа. Пока что невозможно оценить сроки ремонта. Предварительно, повреждения возникли в результате диверсии.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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