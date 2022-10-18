Эксперт: шансы на то, что «Северные потоки» будут восстановлены, ничтожно малы

Шансы на то, что «Северные потоки» будут восстановлены после подрыва, ничтожно малы. По словам гендиректора Фонда энергетической безопасности Сергея Пикина, у трубопроводов достаточно серьезные повреждения.

«Европа полагает, что откажется полностью от газа РФ до 2027 года. И если не будет аномальных холодов, эта позиция не поменяется. К тому же, с Данией договаривались о строительстве газопровода полтора года. Шансы, что она захочет утвердить проект по реконструкции сейчас, малы», - говорит эксперт.

По словам Пикина, в Дании, Германии и Швеции отказываются от совместных расследований, поскольку они не исключают, что в подрыве «Северного потоки» виноват кто-либо из них.

Напомним, что 26 сентября 2022 на газопроводах обнаружили четыре повреждения. На объектах была сильная утечка газа. Пока что невозможно оценить сроки ремонта. Предварительно, повреждения возникли в результате диверсии.