Финский экономист Лиухто призвал иностранные компании уйти с рынка России

Image 16+
Финский экономист Лиухто призвал иностранные компании уйти с рынка России
Экономика
Фото из открытых источников

За почти восемь месяцев специальной военной операции российский рынок покинули многие зарубежные компании, в результате чего многие граждане РФ лишились своих рабочих мест. Процесс не завершен и продолжается. Но некоторые компании все же решили не покидать российский рынок. Именно к ним и обратился профессор экономики Высшей школы экономики Турку Кари Лиухто из Финляндии.

Он призвал их уйти из рынка России как можно раньше. Иначе, утверждает, они сильно рискуют и могут вообще лишиться своих активов. В случае, если российские власти признают их бизнес стратегически важным для страны.

«Иностранные предприятия, которые остаются или вынуждены остаться здесь, становятся политическими заложниками или выставочными пуделями», - заявляет экономист.

По словам Лиухто, Москва сейчас предпринимает все возможное для возвращения финских компаний в страну. Однако перспективы нет. Экономист утверждает, что даже олигархи из РФ больше не открывают фирмы и компании в своей стране и руководят бизнесом из стран Запада - слишком высоки политические риски, пишет ИноСМИ со ссылкой на Talouselama.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей

Не забудьте поделиться новостью!

Лента
Финский экономист Лиухто призвал иностранные компании уйти с рынка России

Сегодня, 09:43

Эксперт: шансы на то, что «Северные потоки» будут восстановлены, ничтожно малы

Вчера, 19:29

В министерстве финансов заявили о намерении легализовать криптовалюту

11-10-2022, 10:48

Юрист Гладких рассказал о способах перевода денег из России в Казахстан

9-10-2022, 07:31

Украинские энергетические компании не готовы к отопительному сезону

6-10-2022, 11:38

9 сентября: политик Худяков назвал точную дату, когда доллар станет никому не нужен

23-08-2022, 19:57

Почти одиннадцать с половиной тысяч жителей Ленинградской области нашли работу через региональную службу занятости

6-08-2022, 06:48

Три тысячи рабочих мест: руководство Ленинградской области планирует запустить все простаивающие предприятия

29-07-2022, 22:28

Пенсионерам решили выплатить все пропущенные индексации пенсий. Названа дата

25-07-2022, 20:37

Россиянам на этой неделе дадут по 10 000 рублей от ПФР. Названа дата прихода денег на карту

25-07-2022, 19:52

Озвучена сумма, которую придётся платить Санкт-Петербургу за содержание водоёмов, переданных «Волго-Балту»

13-07-2022, 21:43

По данным Смольного, число временно простаивающих работников в Петербурге сократилось в полтора раза всего за месяц

11-07-2022, 23:58

Политолог Джаралла: в случае конфискации замороженных российских активов, Евросоюзу придётся возвращать деньги из своего кармана

7-07-2022, 18:48

Реальное значение роста петербургских тарифов на коммунальные услуги составит пять процентов

30-06-2022, 19:38

Петербургский завод «Ниссан» возобновит работу не раньше осени

28-06-2022, 22:38

До подорожания услуг ЖКХ осталось несколько дней. Петербургская «коммуналка» вырастет на три с половиной процента

26-06-2022, 22:58

Российский парламент поддержал идею о засекречивании данных о золотом запасе страны

22-06-2022, 21:53

Экономист Виталий Калугин заявил об обреченности российской экономики

21-06-2022, 16:08

500 миллиардов: итоги ПМЭФ для Санкт-Петербурга

18-06-2022, 18:48

Губернатор Санкт-Петербурга выступил с инициативой о повышении зарплат, выплачиваемых чиновникам, депутатам и самому губернатору

27-05-2022, 16:33

ОБСУДИТЬ

Комментарии для сайта Cackle
«МК»: Киевляне рассказали об обстановке в городе после ракетных ударов армией Вооруженных Сил России
  • 17-10-2022, 19:27

«МК»: Киевляне рассказали об обстановке в городе после ракетных ударов армией Вооруженных Сил России

Российские дроны наводят панику на Украине. Утром в понедельник, 17 октября, в Киеве было громко. С самого утра раздавались сильные взрывы, в небе

На обломках одного из ударивших по Киеву беспилотников заметили надпись «За Белгород»
  • 17-10-2022, 13:38

На обломках одного из ударивших по Киеву беспилотников заметили надпись «За Белгород»

Россия сегодня атаковала Киев дронами-камикадзе «Герань-2», которые в Украине продолжают упорно называть иранскими «Шахедами». По сообщению мэра

Эндокринолог предупредила о смертельной опасности хронического стресса
  • 16-10-2022, 18:54

Эндокринолог предупредила о смертельной опасности хронического стресса

Алена Барредо, известный эндокринолог, предупредила о смертельной опасности хронического стресса. По словам врача, из-за выработки гормонов стресса

Садальский заявил, что замена Гуревича на шоу «Сто к одному» повысила рейтинги программы
  • 17-10-2022, 22:01

Садальский заявил, что замена Гуревича на шоу «Сто к одному» повысила рейтинги программы

Известный актер и скандальный блогер Станислав Садальский решил прокомментировать в своих социальных сетях замену ведущего в интеллектуальном ТВ-шоу

Панин высказался об известных российских актерах, которых разделила СВО
  • 17-10-2022, 13:29

Панин высказался об известных российских актерах, которых разделила СВО

Актёр Алексей Панин, выступающий против проведения СВО РФ, в беседе с режиссёром Романом Качановым на его канале в Ютуб вспомнил о фильме «Гена

Певица Валерия объявила о временной приостановке своих концертов на территории России
  • 17-10-2022, 14:20

Певица Валерия объявила о временной приостановке своих концертов на территории России

Певица Валерия решила отменить свои концерты, решив, что сейчас не подходящее время для веселья, которое она дарит слушателям во время выступлений:

Новости партнеров
Новости партнеров
Военную драму «Лучшие в аду» Евгения Пригожина посмотрели более 58 млн человек
  • 16-10-2022, 13:51

Военную драму «Лучшие в аду» Евгения Пригожина посмотрели более 58 млн человек

Более 58 млн человек посмотрели военную драму «Лучшие в аду», эксклюзивный показ которой стартовал 5 октября на платформе ЯRUS. Уже в первый день

В России предлагают усилить контроль за душевнобольными людьми
  • Вчера, 11:07

В России предлагают усилить контроль за душевнобольными людьми

Усиление контроля за пациентами, которые состоят на учете в психоневрологических диспансерах (ПНД), может помочь избежать подобных ижевской трагедий,

«Скоро весь город развалится»: в Сети отреагировали на обрушение фасада на проспекте Стачек в Петербурге
  • 17-10-2022, 13:34

«Скоро весь город развалится»: в Сети отреагировали на обрушение фасада на проспекте Стачек в Петербурге

Утром в понедельник, 17 октября, на проспекте Стачек в Кировском районе Северной столицы обрушился фрагмент наружной отделки дома № 79. К счастью,

Леонков считает, что создание Украиной летающего на тысячу километров беспилотника ставит под угрозу Москву
  • 17-10-2022, 18:53

Леонков считает, что создание Украиной летающего на тысячу километров беспилотника ставит под угрозу Москву

Сразу после сегодняшней атаки российских дронов-камикадзе на Киев украинский государственный концерн «УкрОборонПром» анонсировал завершение работ по