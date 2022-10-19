Финский экономист Лиухто призвал иностранные компании уйти с рынка России

За почти восемь месяцев специальной военной операции российский рынок покинули многие зарубежные компании, в результате чего многие граждане РФ лишились своих рабочих мест. Процесс не завершен и продолжается. Но некоторые компании все же решили не покидать российский рынок. Именно к ним и обратился профессор экономики Высшей школы экономики Турку Кари Лиухто из Финляндии.

Он призвал их уйти из рынка России как можно раньше. Иначе, утверждает, они сильно рискуют и могут вообще лишиться своих активов. В случае, если российские власти признают их бизнес стратегически важным для страны.

«Иностранные предприятия, которые остаются или вынуждены остаться здесь, становятся политическими заложниками или выставочными пуделями», - заявляет экономист.

По словам Лиухто, Москва сейчас предпринимает все возможное для возвращения финских компаний в страну. Однако перспективы нет. Экономист утверждает, что даже олигархи из РФ больше не открывают фирмы и компании в своей стране и руководят бизнесом из стран Запада - слишком высоки политические риски, пишет ИноСМИ со ссылкой на Talouselama.