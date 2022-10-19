Сатановский заявил, что спецоперация ВС РФ закончится капитуляцией Украины или России

Политолог Евгений Сатановский рассказал, как завершится специальная военная операция.

В частности, он сказал, что относится скептически к мнению своих коллег, которые заявляют о том, что боевые действия прекратятся благодаря дипломатическим усилиям. Сатановский считает, что спецоперация завершится только капитуляцией Украины или России. Ничего другого в сложившейся ситуации не может произойти, отметил политолог. При этом он подчеркнул, что это уже не СВО, а война. Сатановский подчеркнул, что не каждая война заканчивается переговорами. Он обратил внимание на то, что Украина настроена стоять до конца и продолжать боевые действия.

Как известно, в сентябре инициатива в боевых действиях перешла к ВСУ, которые совершили ряд успешных контрнаступательных операций на харьковском и лиманском направлениях, а сейчас намереваются зайти в Херсон.

«Они с нами воевать будут до конца», – сделал вывод Сатановский.

По этой причине он не видит условий, при которых возможны мирные переговоры.