Сатановский заявил, что спецоперация ВС РФ закончится капитуляцией Украины или России

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Сатановский заявил, что спецоперация ВС РФ закончится капитуляцией Украины или России
Украина
Фото из открытых источников

Политолог Евгений Сатановский рассказал, как завершится специальная военная операция. 

В частности, он сказал, что относится скептически к мнению своих коллег, которые заявляют о том, что боевые действия прекратятся благодаря дипломатическим усилиям. Сатановский считает, что спецоперация завершится только капитуляцией Украины или России.  Ничего другого в сложившейся ситуации не может произойти, отметил политолог. При этом он подчеркнул, что это уже не СВО, а война. Сатановский подчеркнул, что не каждая война заканчивается переговорами. Он обратил внимание на то, что Украина настроена стоять до конца и  продолжать боевые действия. 

Как известно, в сентябре инициатива в боевых действиях перешла к ВСУ, которые совершили ряд успешных контрнаступательных операций на харьковском и лиманском направлениях, а сейчас намереваются зайти в Херсон. 

«Они с нами воевать будут до конца», – сделал вывод Сатановский. 

По этой причине он не видит условий, при которых возможны мирные переговоры. 

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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