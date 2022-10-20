Залужный: военные ВСУ ждут команды для наступления на Херсон

Украинские войска на южном участке фронта ждут приказа от главкома ВСУ Валерия Залужного, чтобы перейти к наступлению в Херсонской области.

Залужный заявил, что уже выработаны специальные меры и условия, чтобы перейти в наступление на Херсон.

Как сообщили российские военные источники, ВСУ могут в первую очередь вытеснить войска РФ от реки Ингулец. Есть информация о том, что ВСУ накопили резервы под Николаевом, то есть, может готовиться прорыв напрямую к Херсону.

По данным сразу от нескольких источников, украинское командование хочет вернуть под контроль Киева Херсон до середины ноября, поскольку далее начнется сезон дождей и вести наступление будет очень сложно.

Отметим, российские власти заявили о том, что начинают эвакуацию с правого берега Днепра органов власти, а также гражданского населения.