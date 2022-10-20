Кормухина назвала зрителей «Би-2» и «Машины времени» в Казахстане «такими же уехавшими»

Ольга Кормухина сделала новое скандальное заявление. Рок-певица считает, что на концерте коллективов «Би-2» и «Машины времени» в Казахстане появятся такие же уехавшие из России поклонники.

По словам артистки, и те и другие наконец-то нашли друг друга.

Поют они для таких же уехавших. Здесь они нежно любили друг друга. Только в свою любовь они вовлекали много людей, которые не готовы исповедовать ценности, которые они исповедовали, — заявила Кормухина.

Ольга также отметила, что ясность внесла сама ситуация. Как уверяет певица, до недавнего времени звезды, уехавшие из РФ, не думали о своем будущем, когда принимали решение. Они хотели обществу навязать свои ценности. А оно оказалось другим, и это замечательно, заключила исполнительница.