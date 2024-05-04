Актеры одной роли: ярко вспыхнувшие, но быстро угасшие герои фильмов 80-х и 90-х годов

Множество актеров знамениты благодаря одной выдающейся роли, оставаясь в памяти зрителей на долгие годы.

Одна роль может определить карьеру

Дженнифер Билз стала известной после «Танца-вспышки» (1983 год), но последующие проекты не принесли такого же успеха.

Марли Мэтлин получила Оскар за «Детей тишины» (1986 год), но не смогла повторить успех.

Дон Джонсон стал символом 80-х с ролью Сонни Крокетта в «Полиции Майами», оставаясь запомнившимся в этой роли.

Василий Степанов стал известен благодаря «Обитаемому острову», хотя последующие проекты не принесли такого же признания.

Эти актеры показали, как одна роль может определить карьеру и остаться в памяти зрителей надолго.