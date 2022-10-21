Лазарев поддержал Ани Лорак в её намерении возобновить свою карьеру

Недавно украинская певица Ани Лорак прервала длительное молчание. Артистка, которая ушла в тень и на время забыла о музыкальной карьере, представила публике новую песню под названием «Лабиринт», который посвящен разбитому сердцу и страданиям главной героини.

Долгое время Ани Лорак не делала заявлений. Ходили слухи о том, что исполнительница покинула Россию. Из-за своего упорного молчания звезда эстрады нажила себе недоброжелателей не только на Украине, но и в России.

А сегодня артистка призналась, что именно творчество помогло ей пережить трудные периоды в жизни. Она отметила, что верит в силу любви, которая может изменить жизнь человека.

Поддержать 44-летнюю певицу решил певец Сергей Лазарев. Близкий друг Ани Лорак одним из первых написал девушке тёплые слова. Он, судя по всему, очень ждал, когда артистка вновь вернется к работе.

«Мы скучали, с возвращением», - написал Лазарев.



