SHAMAN вместе с Полиной Гагариной возглавил ТОП-10 самых дорогих певцов в России

Известный промоутер Табриз Шахиди опубликовал рейтинг ТОП-10 самых дорогих певцов в РФ. Главными героями по количеству заказов на Новый год-2023 стали певец SHAMAN и исполнительница Полина Гагарина.

Ожидаемо рейтинг возглавил SHAMAN (Ярослав Дронов) с 55 тыс. евро. Наравне с молодым артистом-патриотом расположилась Полина Гагарина с той же суммой. Исполнительница не является новичком на сцене, но её песни до сих пор пользуются огромной популярностью. Они обошли рэпера Басту и группу Руки Вверх (50 тысяч евро).

Далее в списке идут Леонид Агутин (40 тысяч евро), Зиверт (35 тысяч евро), экс-солитска Artik & Asti Анна Асти и певица МакSим (25 тысяч евро), а также Сосо Павлиашвили и группа Иванушки (20 тысяч евро).